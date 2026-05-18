În delegația USR de la Cotroceni s-a strecurat o prezență surpriză. Violeta Alexandru, fostul președinte PNL București, omul lui Ludovic Orban, a făcut parte din delegația USR-ului, care a purtat astăzi discuții cu Nicușor Dan. Fostul ministru al Muncii în Guvernul lui Orban s-a remarcat printr-un protest cu un lighean, pe vremea primarului Gabriela Firea.

Fostul președinte PNL, Violeta Alexandru, în delegația USR de la Cotroceni

În 2019, Ludovic Orban a desemnat-o pe Violeta Alexandru în funcția de ministru al Muncii, în cadrul guvernului pe care l-a condus timp de un an. Ulterior, aceasta a preluat conducerea PNL București și a obținut un mandat de deputat la alegerile parlamentare din 2020, candidând pe listele liberalilor.

În 2021, după ce Florin Cîțu l-a învins pe Ludovic Orban în cursa pentru șefia PNL, acesta a decis să înființeze partidul Forța Dreptei. Printre cei care i s-au alăturat s-a numărat și Violeta Alexandru, considerată „mâna dreaptă a lui Orban”.

După ce, anterior, Violeta Alexandru a condus cea mai mare organizație a PNL București, astăzi și-a făcut apariția la Cotroceni, în calitate de senator USR.

Violeta Alexandru, la protest cu ligheanul în mână

Momentul prin care Violeta Alexandru s-a remarcat a avut loc în 2019, când Ministrul Muncii la acea vreme, alături de un grup de liberali, a protestat în fața Primăriei Capitalei, împotriva primarului de la acea vreme, Gabriela Firea. ”Mâna dreaptă a lui Orban” s-a prezentat atunci cu un lighean în mână, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la problemele cu care bucureștenii se confruntau la acea vreme: lipsa căldurii și a apei calde.

Orban: ”Sigur că m-a dezamăgit, cum să nu mă dezamăgească? Mai ales că e un om care a acţionat contrar principiilor pe care le-a clamat”

În 2024, Orban era întrebat dacă simte că Violetei Alexandru l-a trădat prin decizia de a trece la USR. Acesta menționa că a rămas dezamăgit la aflarea deciziei luate de fostul președinte PNL București.

”Nu cred. Dar e vorba şi de valorizare. În Forţa Dreptei, Violeta Alexandru era numărul doi. Şi vă mărturisesc că mă gândisem că poate fi, la un moment dat, când mă retrag, un potenţial înlocuitor. Sigur că m-a dezamăgit, cum să nu mă dezamăgească? Mai ales că e un om care a acţionat contrar principiilor pe care le-a clamat. Părăseşti partidul chiar în prag de alegeri ca să te duci unde? La USR, unde te tratează ca pe şapte ochi între cărţi, cum se zice”, declara Orban, în 2024.

