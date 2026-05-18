Prima pagină » Știri politice » Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea

Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În delegația USR de  la Cotroceni s-a strecurat o prezență surpriză. Violeta Alexandru, fostul președinte PNL București, omul lui Ludovic Orban, a făcut parte din delegația USR-ului, care a purtat astăzi discuții cu Nicușor Dan. Fostul ministru al Muncii în Guvernul lui Orban s-a remarcat printr-un protest cu un lighean, pe vremea primarului Gabriela Firea.

Fostul președinte PNL, Violeta Alexandru, în delegația USR de la Cotroceni

În 2019, Ludovic Orban a desemnat-o pe Violeta Alexandru în funcția de ministru al Muncii, în cadrul guvernului pe care l-a condus timp de un an. Ulterior, aceasta a preluat conducerea PNL București și a obținut un mandat de deputat la alegerile parlamentare din 2020, candidând pe listele liberalilor.

În 2021, după ce Florin Cîțu l-a învins pe Ludovic Orban în cursa pentru șefia PNL, acesta a decis să înființeze partidul Forța Dreptei. Printre cei care i s-au alăturat s-a numărat și Violeta Alexandru, considerată „mâna dreaptă a lui Orban”.

După ce, anterior, Violeta Alexandru a condus cea mai mare organizație a PNL București, astăzi și-a făcut apariția la Cotroceni, în calitate de senator USR.

Violeta Alexandru, la protest cu ligheanul în mână

Momentul prin care Violeta Alexandru s-a remarcat a avut loc în 2019, când Ministrul Muncii la acea vreme, alături de un grup de liberali, a protestat în fața Primăriei Capitalei, împotriva primarului de la acea vreme, Gabriela Firea. ”Mâna dreaptă a lui Orban” s-a prezentat atunci cu un lighean în mână, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la problemele cu care bucureștenii se confruntau la acea vreme: lipsa căldurii și a apei calde.

Orban: ”Sigur că m-a dezamăgit, cum să nu mă dezamăgească? Mai ales că e un om care a acţionat contrar principiilor pe care le-a clamat”

În 2024, Orban era întrebat dacă simte că Violetei Alexandru l-a trădat prin decizia de a trece la USR. Acesta menționa că a rămas dezamăgit la aflarea deciziei luate de fostul președinte PNL București.

”Nu cred. Dar e vorba şi de valorizare. În Forţa Dreptei, Violeta Alexandru era numărul doi. Şi vă mărturisesc că mă gândisem că poate fi, la un moment dat, când mă retrag, un potenţial înlocuitor. Sigur că m-a dezamăgit, cum să nu mă dezamăgească? Mai ales că e un om care a acţionat contrar principiilor pe care le-a clamat. Părăseşti partidul chiar în prag de alegeri ca să te duci unde? La USR, unde te tratează ca pe şapte ochi între cărţi, cum se zice”, declara Orban, în 2024.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS ,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
16:26
,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
REACȚIE Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
14:56
Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
FLASH NEWS PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”
14:55
PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”
POLITICĂ Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
14:35
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
FLASH NEWS Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
13:37
Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
REACȚIE PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
13:09
PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe