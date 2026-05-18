Prima pagină » Știri externe » „Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune

Pakistanul, în calitate de mediator, a transmis Statelor Unite o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, pentru Reuters o sursă pakistaneză.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a confirmat ulterior că punctul de vedere al Teheranului a fost „transmis părții americane prin intermediul Pakistanului”, fără a oferi însă detalii.

„În ciuda faptului că SUA a declarat clar că respinge acest proiect, am primit o serie de comentarii și ajustări prin intermediul părții pakistaneze. Am analizat propunerile și, așa cum am anunțat ieri, punctul nostru de vedere a fost transmis părții americane.“, a transmis acesta.

După șase săptămâni de război care au urmat atacurilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului, s-a instaurat un armistițiu fragil, însă negocierile mediate de Pakistan au ajuns într-un impas, iar președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul se află „în stare critică”.

Sursa pakistaneză nu a oferit detalii despre propunerea revizuită. Întrebată dacă va fi nevoie de timp pentru a reduce diferențele, sursa a spus că părțile „își schimbă mereu regulile jocului” și a adăugat: „Nu avem mult timp la dispoziție.”

Negocierile, în impas

Washingtonul a îndemnat Teheranul să-și desființeze programul nuclear și să ridice blocada de facto asupra Strâmtorii Ormuz, pe care trece, în mod normal, o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

La rândul său, Iranul a cerut despăgubiri pentru pagubele provocate de război, încetarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene și încetarea luptelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israelul se luptă cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Ieri, Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că „ceasul ticăie” pentru Iran, adăugând că „ar fi bine să se miște, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”

Potrivit Axios, Trump urmează să se întâlnească marți cu principalii consilieri în materie de securitate națională pentru a discuta opțiunile privind reluarea acțiunilor militare.

Printre problemele care blochează negocierile se numără și ambițiile nucleare ale Iranului. Statele Unite și alte mari puteri doresc să se asigure că Iranul nu va putea dezvolta, în viitor, arme nucleare.

Teheranul neagă că ar fi încercat acest lucru și solicită, de asemenea, despăgubiri pentru pagubele de război, garanția că nu vor mai avea loc alte atacuri și reluarea vânzărilor de petrol iranian. Purtătorul de cuvânt al MAE iranian a declarat că Teheranul este pregătit pentru toate scenariile.

„În ceea ce privește amenințările lor, fiți siguri că știm foarte bine cum să răspundem în mod adecvat chiar și la cea mai mică greșeală din partea adversă”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.

 

