Linia de tramvai 41, blocată după ce un șofer a făcut prăpăd pe Șoseaua Virtuții și a pătruns pe șină

STB informează că luni, la ora transmiterii acestui articol, circulația tramvaielor de pe linia 41 este blocată pe Șoseaua Virtuții, după stația Orșova, pe sensul către Piața Presei, din cauza unui autoturism care a pătruns pe calea de rulare a tramvaielor.

Update: Circulația tramvaielor de pe linia 41 a fost reluată la ora 15:35, după un blocaj care a durat 85 de minute.

Știrea inițială:

„Din primele informații, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra volanului, a avariat șase garduri de protecție care delimitează calea de rulare și a pătruns pe linia de tramvai, blocând circulația vagoanelor STB.

Pentru preluarea fluxului de călători, STB a înființat linia navetă de autobuze (641), care va funcționa între Terminalul Ghencea și Piața Presei până la reluarea circulației tramvaielor”, transmite STB.

Sursa citată mai arată că la fața locului au fost dirijate echipele și mijloacele de intervenție pentru gestionarea situație.

Anual sunt sute de incidente prin care mijloacele de transport public STB au fost blocate de șoferii neglijenți. Din cauza aceasta, s-au înregistrat pierderi în valoare de peste 640 de mii de lei în 2024. Societatea de transport public anunța recent că pentru recuperarea acestor sume se îndreaptă împotriva șoferilor care provoacă blocajele, au precizat reprezentanții STB în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit sursei citate, consecințele blocării transportului public sunt: