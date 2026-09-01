China a ajuns la un moment de referință în tranziția sa energetică. Pentru prima dată, capacitatea instalată de energie solară a depășit-o pe cea a centralelor pe cărbune.

Cum a depășit energia solară capacitatea pe cărbune în China

La sfârșitul lunii iulie 2026, China avea o capacitate instalată de energie solară de 1,286 miliarde de kilowați, potrivit Administrației Naționale a Energiei din China (NEA), citată de Euronews.

„Pentru prima dată, capacitatea instalată fotovoltaică a depășit energia pe bază de cărbune, devenind cea mai mare categorie de surse de energie din China”, a adăugat aceasta.

În același timp, capacitatea instalată a centralelor pe cărbune era de 1,285 miliarde de kilowați.

Și producția de energie solară a continuat să crească. În primele șapte luni din 2026, aceasta a fost cu 15,5% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, ajungând la 802,4 miliarde de kilowați-oră. Energia solară a reprezentat astfel aproximativ o optime din producția totală de energie electrică a Chinei, potrivit NEA.

În schimb, autoritatea chineză nu a precizat în aceste declarații câtă energie electrică a fost produsă în centralele pe cărbune în primele șapte luni ale anului.

China accelerează investițiile în energia regenerabilă

China este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, iar cărbunele a avut un rol major în aceste emisii. În același timp, țara și-a stabilit obiective importante pentru reducerea impactului asupra climei: atingerea vârfului emisiilor de carbon până în 2030 și neutralitatea carbonului până în 2060.

Administrația Națională a Energiei susține că atât capacitatea instalată de energie solară, cât și producția de electricitate din această sursă au continuat să crească rapid.

NEA a declarat că capacitatea instalată de energie solară și producția de energie electrică a Chinei „au menținut o tendință constantă de creștere rapidă”, jucând un „rol din ce în ce mai important” în garantarea aprovizionării cu energie electrică și impulsionarea tranziției energetice.

Schimbarea este vizibilă și în evoluția producției pe bază de cărbune. În 2025, producția de energie electrică a centralelor pe cărbune din China a scăzut cu aproape 2%, chiar dacă cererea totală de electricitate a continuat să crească.

Datele analizate de agenția de știri AFP în februarie au indicat că aceasta a fost prima scădere a producției pe bază de cărbune din ultimii șase ani. Unii analiști au considerat evoluția deosebit de importantă, deoarece producția pe bază de cărbune a scăzut în același timp în care consumul de electricitate a crescut.

China a instalat sute de gigawați de energie solară și eoliană

Extinderea surselor regenerabile s-a făcut într-un ritm foarte rapid. Numai în 2025, China a instalat un nivel record de 315 gigawați de capacitate solară și 119 gigawați de capacitate eoliană.

Cele două surse au reprezentat împreună peste 80% din întreaga capacitate nouă de producere a energiei electrice instalată în China anul trecut, potrivit Consiliului Electricității din China.

Evoluția arată cât de repede se schimbă structura sistemului energetic chinez. Deși cărbunele rămâne important pentru producerea de electricitate și pentru securitatea energetică a țării, energia solară și cea eoliană ocupă un loc tot mai mare.

China nu este însă doar un mare producător de energie regenerabilă. Țara are și o poziție dominantă în producția de echipamente și în dezvoltarea unor tehnologii necesare tranziției către energia curată.

Cum se compară Europa cu China

Uniunea Europeană este în urma Chinei în ceea ce privește ritmul de dezvoltare a surselor regenerabile. Unul dintre motive este faptul că Beijingul a început tranziția către energia curată mai devreme și a făcut investiții masive în acest domeniu.

Diferența poate fi observată și în capacitatea solară instalată. În 2023, China a adăugat între 180 și 230 de gigawați de energie solară, în timp ce toate țările europene au instalat împreună aproximativ 58 de gigawați.

Un avantaj important pentru China este reprezentat de controlul asupra unei mari părți a lanțului de producție pentru tehnologiile de energie curată. Companiile chineze dețin o parte importantă din producția de componente și din brevetele din acest sector, ceea ce le permite să instaleze noi capacități într-un ritm ridicat și, în multe cazuri, la costuri mai mici.

Un alt factor este forța de muncă, care poate contribui la reducerea costurilor de producție și instalare.

Rețelele electrice, o altă diferență importantă

Diferențele dintre China și Europa nu țin doar de numărul de panouri solare și turbine eoliene instalate. Un rol important îl are și infrastructura prin care energia este transportată și distribuită.

Rețeaua energetică a Chinei este considerată mai bine pregătită pentru gestionarea energiei provenite din surse diferite. În Europa, rețelele electrice sunt mai fragmentate și, în unele cazuri, au fost descrise drept „depășite”.