Prima pagină » Actualitate » Salarii la negru de 4,3 milioane de lei la un complex turistic din Vâlcea. ANAF a descoperit o „evidență dublă” a plăților

Salarii la negru de 4,3 milioane de lei la un complex turistic din Vâlcea. ANAF a descoperit o „evidență dublă” a plăților

Salarii la negru de 4,3 milioane de lei la un complex turistic din Vâlcea. ANAF a descoperit o „evidență dublă” a plăților
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un complex turistic din județul Vâlcea care ar fi plătit, timp de aproape trei ani, salarii suplimentare nedeclarate pentru 70 de angajați. Valoarea plăților ilegale a fost estimată la 4,3 milioane de lei, iar societatea a achitat la finalul controlului obligații fiscale suplimentare de 1,88 milioane de lei.

Banii erau consemnați într-o agendă

Controlul a fost derulat în cadrul verificărilor naționale desfășurate de ANAF în domeniul HORECA. Potrivit instituției, inspectorii au descoperit la complexul turistic o evidență dublă a unor plăți de natură salarială. Printre documentele identificate se afla și o agendă în care erau consemnate plăți informale acordate în mod sistematic angajaților.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Verificările declarațiilor fiscale, ale evidenței contabile și investigațiile efectuate de inspectorii antifraudă au arătat că, în perioada 2022-2025, reprezentanții societății ar fi folosit 4,3 milioane de lei proveniți din activitatea firmei pentru plata unor venituri suplimentare către angajați. Potrivit ANAF, sumele retrase pentru plățile ilegale erau înregistrate în contabilitatea societății prin documente care indicau situații de fapt nereale.

Scopul ar fi fost ascunderea destinației reale a banilor și evitarea achitării taxelor și contribuțiilor aferente veniturilor de natură salarială. În urma controlului, inspectorii Antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal angajaților și au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 1,88 milioane de lei.

Societatea a plătit integral prejudiciul fiscal

Potrivit ANAF, compania a achitat integral suma stabilită de inspectori la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă.

Instituția precizează că plata a fost făcută după stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare, societatea recunoscând astfel faptele constatate de inspectori.

ANAF anunță că verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru menținerea unui mediu fiscal echitabil. Reprezentanții instituției atrag atenția că plata incompletă sau incorectă a contribuțiilor sociale obligatorii nu afectează doar veniturile bugetului de stat, ci și drepturile angajaților.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
10:47
România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
ENERGIE Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
10:46
Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
AVERTISMENT Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
10:30
Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
ACCIDENT Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov
10:28
Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov
REACȚIE Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor
10:28
Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan participă în premieră la Adunarea Generală a ONU, de la New York, în septembrie. Președintele va ține un discurs în plen. Programul vizitei
10:15
Nicuşor Dan participă în premieră la Adunarea Generală a ONU, de la New York, în septembrie. Președintele va ține un discurs în plen. Programul vizitei
Mediafax
Primăriile pompează milioane de euro în fotbal. Cluburile care au primit cei mai mulți bani publici
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Adevarul
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Mediafax
Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie pentru un rol de actriță, spun surse apropiate cuplului
Click
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate
Digi24
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce dăm din mâini atunci când mergem?

Cele mai noi

Trimite acest link pe