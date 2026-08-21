Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un complex turistic din județul Vâlcea care ar fi plătit, timp de aproape trei ani, salarii suplimentare nedeclarate pentru 70 de angajați. Valoarea plăților ilegale a fost estimată la 4,3 milioane de lei, iar societatea a achitat la finalul controlului obligații fiscale suplimentare de 1,88 milioane de lei.

Banii erau consemnați într-o agendă

Controlul a fost derulat în cadrul verificărilor naționale desfășurate de ANAF în domeniul HORECA. Potrivit instituției, inspectorii au descoperit la complexul turistic o evidență dublă a unor plăți de natură salarială. Printre documentele identificate se afla și o agendă în care erau consemnate plăți informale acordate în mod sistematic angajaților.

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Verificările declarațiilor fiscale, ale evidenței contabile și investigațiile efectuate de inspectorii antifraudă au arătat că, în perioada 2022-2025, reprezentanții societății ar fi folosit 4,3 milioane de lei proveniți din activitatea firmei pentru plata unor venituri suplimentare către angajați. Potrivit ANAF, sumele retrase pentru plățile ilegale erau înregistrate în contabilitatea societății prin documente care indicau situații de fapt nereale.

Scopul ar fi fost ascunderea destinației reale a banilor și evitarea achitării taxelor și contribuțiilor aferente veniturilor de natură salarială. În urma controlului, inspectorii Antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal angajaților și au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 1,88 milioane de lei.

Societatea a plătit integral prejudiciul fiscal

Potrivit ANAF, compania a achitat integral suma stabilită de inspectori la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă.

Instituția precizează că plata a fost făcută după stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare, societatea recunoscând astfel faptele constatate de inspectori.

ANAF anunță că verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru menținerea unui mediu fiscal echitabil. Reprezentanții instituției atrag atenția că plata incompletă sau incorectă a contribuțiilor sociale obligatorii nu afectează doar veniturile bugetului de stat, ci și drepturile angajaților.