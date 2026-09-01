Prima pagină » Social » Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român

Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român

Ruxandra Radulescu
Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut, luni 31 august, de Poliția Capitalei, după ce o tânără, de 25 de ani, l-a acuzat că a agresat-o sexual într-un mijloc de transport în comun, notează Adevărul.ro.

Incidentul a avut loc în troleibuzul de pe linia 90, în timp ce victima se deplasa spre Cișmigiu.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au reținut un bărbat de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală”, a informat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) printr-un comunicat.

Incidentul a avut loc la data de 7 august, momentsesizat pe 7 august, în jurul orei 20:35, prin SNUAU 112, de către o tânără de 25 de ani. Aceasta le-a spus polițiștilor Secției 17 că, în timp ce se afla într-un troleibuz al liniei 90, un bărbat ar fi atins-o pe piciorul drept, după care ar fi coborât în stația Grădina Cișmigiu.

Bărbatul ar fi cetățean egiptean

Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi atins-o pe tânără, de la șold până la genunchi. Înainte să coboare i-ar fi spus „bye, bye, love”. Individul ar fi de cetățenie egipteană.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, care au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei bănuite.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Conform datelor și probelor administrate în cauză, menționate în comunicatul DGPMB, tânăra s-ar fi urcat în troleibuzul STB al liniei 90 în jurul orei 20:10, din stația Piața Rosetti, cu direcția Parcul Cișmigiu.

În momentul în care troleibuzul a oprit în stația Grădina Cișmigiu, bărbatul aflat în mijlocul de transport în comun s-ar fi apropiat de tânără și ar fi atins-o cu mâna pe piciorul drept, după care ar fi coborât din troleibuz.

Potrivit informațiilor oficiale, în urma activităților desfășurate de polițiști, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat la 31 august. Acesta a fost depistat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un bărbat din Oradea surprins de camerele video dintr-un cartier când încearcă clanțele și ascultă la uși. Poliția a anunțat că urmărește cazul
16:03
Un bărbat din Oradea surprins de camerele video dintr-un cartier când încearcă clanțele și ascultă la uși. Poliția a anunțat că urmărește cazul
NEWS ALERT Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
15:53
Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
SCANDALOS Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România
15:44
Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România
MEDIA Soția unui celebru fost fotbalist, vedetă de televiziune. Cine este noua stea și unde va putea fi văzută
14:57
Soția unui celebru fost fotbalist, vedetă de televiziune. Cine este noua stea și unde va putea fi văzută
EVENIMENT Bărbat găsit decedat în Lacul Buftea. Inspectoratul de Poliție Județeană Ilfov investighează cazul
11:32
Bărbat găsit decedat în Lacul Buftea. Inspectoratul de Poliție Județeană Ilfov investighează cazul
NEWS ALERT Cum forțează procurorul „pistolar” Bucurică eliberarea. Cale extraordinară de atac folosită de acesta la instanța supremă în faza urmăririi penale
11:13
Cum forțează procurorul „pistolar” Bucurică eliberarea. Cale extraordinară de atac folosită de acesta la instanța supremă în faza urmăririi penale
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Digi24
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
Cancan.ro
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Click
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
O anomalie masivă a fost descoperită adânc în interiorul planetei Marte
FLASH NEWS PNL a rămas fără funcția de secretar al Camerei Deputaților, pe care ar fi trebuit s-o primească Raluca Turcan. Rolul a fost atribuit partidului AUR
17:58
PNL a rămas fără funcția de secretar al Camerei Deputaților, pe care ar fi trebuit s-o primească Raluca Turcan. Rolul a fost atribuit partidului AUR
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
17:55
Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
17:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
CONTROVERSĂ Summitul din Kârgâzstan: Ce au discutat Putin și președintele Iranului despre războaiele în care sunt implicați
17:44
Summitul din Kârgâzstan: Ce au discutat Putin și președintele Iranului despre războaiele în care sunt implicați
IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu un preț începând de la 68.500 de lei. Are o suprafață utilă de 23,34 mp
17:32
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu un preț începând de la 68.500 de lei. Are o suprafață utilă de 23,34 mp
ULTIMA ORĂ Trădătorul disidenților, premiat de tabăra Bolojan. Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce funcții mai deține PNL în Parlament
17:28
Trădătorul disidenților, premiat de tabăra Bolojan. Adrian Cozma, reconfirmat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce funcții mai deține PNL în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe