Bărbat, reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi agresat sexual o tânără într-un troleibuz. Presupusul agresor nu ar fi cetățean român

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut, luni 31 august, de Poliția Capitalei, după ce o tânără, de 25 de ani, l-a acuzat că a agresat-o sexual într-un mijloc de transport în comun, notează Adevărul.ro.

Incidentul a avut loc în troleibuzul de pe linia 90, în timp ce victima se deplasa spre Cișmigiu.

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„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au reținut un bărbat de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală”, a informat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) printr-un comunicat.

Incidentul a avut loc la data de 7 august, momentsesizat pe 7 august, în jurul orei 20:35, prin SNUAU 112, de către o tânără de 25 de ani. Aceasta le-a spus polițiștilor Secției 17 că, în timp ce se afla într-un troleibuz al liniei 90, un bărbat ar fi atins-o pe piciorul drept, după care ar fi coborât în stația Grădina Cișmigiu.

Bărbatul ar fi cetățean egiptean

Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi atins-o pe tânără, de la șold până la genunchi. Înainte să coboare i-ar fi spus „bye, bye, love”. Individul ar fi de cetățenie egipteană.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, care au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei bănuite.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Conform datelor și probelor administrate în cauză, menționate în comunicatul DGPMB, tânăra s-ar fi urcat în troleibuzul STB al liniei 90 în jurul orei 20:10, din stația Piața Rosetti, cu direcția Parcul Cișmigiu.

În momentul în care troleibuzul a oprit în stația Grădina Cișmigiu, bărbatul aflat în mijlocul de transport în comun s-ar fi apropiat de tânără și ar fi atins-o cu mâna pe piciorul drept, după care ar fi coborât din troleibuz.

Potrivit informațiilor oficiale, în urma activităților desfășurate de polițiști, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat la 31 august. Acesta a fost depistat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.