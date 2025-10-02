Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani”

Un bloc din București, de pe strada Gării de Nord, cu numărul 6, are 523 de apartamente și cu 900 de locatari. Este cea mai mare clădire cu bulină roșie.

Într-un reportaj de pe Jurnalul.ro, locatarii celui mai mare bloc cu grad maxim de risc seismic, cunoscuți ca „scuturei”, povestesc despre cum e să trăiască în acest bloc. Ei spun că se dărâmă bucată cu bucată și că nu trebuie să aștepte cutremurul. Pe unele mașini parcate în preajmă cad deseori bucăți din bloc. Primăria Municipiului București a intervenit în urma sesizărilor, însă nu au fost întreprinse deloc lucrări de consolidare.

Blocul are deja 7 decenii

Blocul a fost construit în 1956, sub regimul comunist. Lung cât două terenuri de fotbal, înalt de 9 etaje, în spate i-au fost lipite corpuri anexe, cu alte cinci scări de bloc, lipite de „centru”. Cândva o bijuterie a arhitecturii comuniste, este acum o clădire în paragină.

„Am 63 de ani, am prins cutremurul din 77 în blocul ăsta. Nu avea, domnule, probleme. L-au construit, cică, pentru americani. Dumnezeu știe ce e pe dedesubt. Că sunt adevărate buncăre. Acum, săracul, n-ar mai rezista”, povestește un locatar.

„Blocul-pericol arată de parcă ar fi lovit în fiecare zi de zgâlțâiala pământului. Partea din spate e un fel de păienjeniș de crăpături. Unele rup construcția de la subsol și până acolo unde se vede lipsă de tencuială, la ultimul etaj. Găuri mari, cât să încapă un pachet de țigări se unesc pe orizontală, mai ales între parter și etajul unu”, a spus un alt locatar.

„Blocul e făcut cu schepsis” – spune un domn înalt, care zice că locuiește la parter.

Unul dintre locatarii care au prins cutremurul din 1977 își aduce aminte:

„Ce m-a mai mișcat atunci. Ce stres! Dar acum e și mai periculos. În fiecare zi poate să-ți cadă orice cărămidă în cap. Și mai rău e că se vând apartamentele pe nimic”.

„Nu mă stresează cutremurul cât mă stresează ăștia de la Primărie. E o zicală – morții cu morții, viii cu hârtiile. Așa și aici. Nu mai țin minte de câte ori m-am dus la oamenii lui Nicușor ăsta și nu se face nimic. A trebuit să-mi izolez casa, că muream de frig și nu mai voiam să fiu udat. Vezi matale, parterul – eu stau la parter – e mai afundat. Asta-i din construcție. Vine unul, scoate puța să se pișe pe zid – că aici e Harlem, dom’le – se pișă la mine în casă. N-am obținut aprobarea ălora de la Primărie. Eu știu când se va rezolva: când blocul ăsta o să omoare pe cineva. Și nu trebuie să așteptăm cutremurul pentru asta”, a spus un alt locatar.

Motivul pentru care n-au fost demarate lucrări de consolidare

La parter sunt câteva magazin deschise: un restaurant fast food, o casă de pariuri și un magazin care face și vinde fotografii pentru cruci. În 2018, era pe cât pe ce să înceapă lucrările de consolidare, dar nu toți locatarii au fost de acord cu lucrările, majoritatea fiind vârstnici.

„Îmi ziceau că nu sunt interesați, că vor să moară în casa lor. Nu conta de ce”, își amintește administratorul.

Fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat într-o conferință de presă, că în Capitală sunt sute de imobile pentru care s-a făcut expertizarea seismică, iar două blocuri mari vor intra în procesul de consolidare. Primarul susținea atuncă că lucrările se mișcă greu din pricina locatarilor care nu sunt de acord la unison ca imobilele lor să intre în programul de reabilitare.

Pe strada Gării de Nord, la numărul 6, realitatea e alta: „până să cadă la cutremur, hardughia asta o să omoare pe cineva. După ce vreunuia o să i se crape capul de cărămidă sau beton căzut, abia atunci or să înceapă lucrările”, după spusele locatarilor.

Sursa Foto: Jurnalul.ro

