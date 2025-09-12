20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Pe măsură ce zonele respective s-au dezvoltat și au apărut drumuri, centre comerciale și linii noi de transport în comun, prețurile au urcat chiar și cu 40% în unele cartiere. Acum, prețul mediu pe metru pătrat în Capitală se apropie de 2.300 de euro.

În ultimii cinci ani, au fost construite în jur de 63.000 de locuințe noi în București, potrivit unei analize imobiliare.ro. Cele mai multe, adică 70%, sunt în sectoarele 3, 4 și 6. Odată cu dezvoltarea unor zone, și prețurile au urcat mai mult decât în restul orașului.

Cel mai mult s-a scumpit apartamentele din cartierul Militari, care erau printre cele mai ieftine din București. Dacă în 2020 erau prețuri sub 1.000 de euro pe mp util, acum se apropie de 1.500 de euro, în medie.

În Sectorul 3, în cartierul Titan, prețul mediu pe mp a crescut cu aproape 40%, din 2020 până acum, și a ajuns la aproape 1.600 de euro pe mp util. În cartierul Pallady, situat la ieșirea din oraș, prețurile au urcat cu 25%.

Oamenii au fost dispuși să plătească, dar au căutat în special zone cu metrou sau alte mijloace de transport în comun, școli și centre comerciale.

„Poate cele mai importante elemente sunt legate de câtă coerență vezi în dezvoltarea zonei, unde s-a investit mult în regenerarea întregii zone, în aducerea infrastructurii, zone comerciale, deci nu doar construirea unor blocuri disparate”, a declarat pentru Știrile Pro TV Răzvan Ionescu, reprezentantul unei platforme imobiliare.

Din totalul locuințelor noi ridicate în ultimii cinci ani în București, mai mult de jumătate au fost cele cu două camere, potrivit studiului. Garsonierele reprezintă 18%, iar apartamentele cu trei camere, aproape un sfert. Pentru că sunt puțini cumpărători care își permit mai mult spațiu, doar 5% au mai mult de 4 camere. În plus, odată cu creșterea TVA, mulți cumpărători s-au reorientat.

„Clienții trebuie să se axeze pe apartamente cu două camere, în loc de trei, ce vedem noi acum e că a crescut piața de proprietari, de apartamente nu neapărat vechi, dar direct de la proprietar la care nu se aplică TVA, să se încadreze și cu creditul și aibă o rată decentă pe care să o ducă mai departe”, a precizat Andrei Cazacu, expert creditare.

Unde sunt cele mai scumpe locuințe din țară

Totuși, Capitala nu are cele mai mari prețuri din țară. Locuințele noi sunt mai scumpe în Cluj-Napoca și Brașov.

Conform Institutului Național de Statistică (INS), în toată țara, în prima jumătate a anului s-au construit mai puține locuințe față de anul trecut.

În primele 6 luni ale anului au fost terminate în jur de 24.600 de locuințe noi, la nivel național, arată datele INS publicate vineri, mai puține cu aproximativ 1.300 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ritmul de construcție și de acordare a autorizațiilor este în scădere, în cele mai multe zone din țară, spun și dezvoltatorii imobiliari. În unele orașe, de exemplu în București, autorizațiile durează chiar și 2 ani.

Pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă, vineri s-a deschis Salonul Imobiliar, la Palatul Parlamentului. Sunt peste 100 de dezvoltatori imobiliari care oferă diverse reduceri.

Unii sunt dispuși să susțină ei creșterea TVA, de la 1 august și vorbim de sume considerabile, mai ales dacă sunt apartamente mai ieftine de 120.000 de euro, pentru care TVA a crescut de la 9 la 21%. Târgul imobiliar este deschis până duminică.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV