Comuna din județul Iași care se află în topul celor cu cele mai multe proiecte de construcții din România în ultimele 12 luni

În ultimele 12 luni, comuna ieșeană Miroslava s-a situat în topul celor mai active localități din România în privința numărului de proiecte noi de construcții.

Platforma construct-intelligence.ro, analizată de Ziarul de Iași, arată că în Miroslava au fost înregistrate 125 de proiecte noi, din care 78 sunt rezidențiale private, alături de hale industriale și spații pentru hoteluri și relaxare. Această activitate intensă poziționează Miroslava în topul celor mai dinamice comune în materie de dezvoltare urbană.

„În multe colțuri ale țării, localitățile dau loc unor așezări de dimensiunea unor cartiere urbane. Vechile case țărănești, cu pereți prăfuiți și acoperișuri de șindrilă, par să-şi fi predat ştafeta noilor ansambluri rezidenţiale și hale industriale”, scrie construct-intelligence.ro

În acest context, edilul din Miroslava se așteaptă ca populația comunei să ajungă la 100.000 de persoane.

Sursa foto: Ziarul de Iași