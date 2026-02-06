Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Infrastructură & Telecomunicații » Linia 5 de tramvai împlinește un an de întârzieri. Sunt doi ani de când au început lucrările, iar ruta este închisă. De ce primarul Ciprian Ciucu nu vrea redeschiderea ei, deși reabilitarea este finalizată

Nicolae Oprea
06 feb. 2026, 06:00, Infrastructură & Telecomunicații
Luna aceasta se împlinesc doi ani de când au început lucrările la Linia 5 de tramvai din București. Termenul de finalizare a reabilitării a fost luna martie 2025, astfel că peste doar câteva săptămâni, în martie 2026, se împlinește un an de întârziere la „Ruta Corporatiștilor”. Gândul a aflat de ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu vrea încă să deschidă linia, deși calea de rulare este total refăcută.

Lucrările la Linia 5 de tramvai sunt finalizate. La sfârșitul anului trecut s-au făcut mai multe teste cu tramvaiele și se poate circula pe această rută.

Cu toate acestea, până în luna aprilie, cel puțin, nu se va redeschide Linia 5.

Potrivit informaților obținute în exclusivitate de Gândul, primarul Ciprian Ciucu a „ordonat” ca Linia 5 să nu fie deschisă până când nu vor fi montate și copertinele de pe peroane.

„Edilul are dreptate, și nu vrea să facă o deschidere astfel încât călătorii care așteaptă pe peroane să nu se poată acoperi. Ca atare, linia nu se va deschide mai devreme de lunile aprilie-mai, pentru că atunci vor veni copertinele comandate din China. Soluția tehnică pentru copertine a fost oferită târziu constructorului, iar comanda a fost și ea dată târziu”, au declarat surse din Primăria Capitalei în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început acum doi ani, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;
  • lucrări la rețelele edilitare

