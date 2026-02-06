Dan Dungaciu: „Am avut discuții cu toți oamenii care lucrau la acest raport. Nu ne-au zis explicit, dar știam că lucrează la un raport”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contactele avute la Washington cu membrii comisiei care lucra la raportul privind alegerile din România. El a explicat cum au decurs discuțiile și ce știau, în mod real, despre existența documentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi am venit cu părerea noastră”

Profesorul explică faptul că liderii comisiilor de la Washington s-au întâlnit cu reprezentanții români chiar în biroul lui Jim Jordan, șeful comisiei care a realizat raportul. El spune că aceste întâlniri nu au fost întâmplătoare și că subiectul alegerilor din România era în centrul preocupărilor.

„Coincidența coincidențelor, oamenii care sunt șefii acestor comisii, la Washington s-au întâlnit, au fost în biroul lui Jim Jordan, care este șeful comisiei care a produs acest raport. Discuții cu Jim Jordan au existat. Da, cu toți staferii, cu toți oamenii de acolo care se ocupau și lucrau intens. Noi am venit cu părerea noastră.”, spune Dan Dungaciu.

Știam că lucrează la un raport despre alegerile din România

Dungaciu explică faptul că, deși nu li s-a comunicat explicit existența raportului, era clar că acesta era în pregătire. El precizează că experții români au participat pe domenii de specialitate. Nu toți membrii delegației au fost prezenți peste tot, tocmai pentru a acoperi cât mai multe arii de analiză.