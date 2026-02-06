6 Februarie, calendarul zilei: Dan Bălan împlinește 47 de ani, Axl Rose 64. Tania Budi face 58 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dan Bălan este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Republica Moldova, cu o carieră internațională impresionantă. Născut pe 6 februarie 1979, la Chișinău, el a devenit celebru la începutul anilor 2000 ca lider al trupei O-Zone, care a cucerit topurile din întreaga lume cu hitul Dragostea Din Tei. Piesa a devenit un fenomen global și a ocupat primul loc în topurile din zeci de țări, fiind difuzată masiv la radio și televiziune. După destrămarea trupei, Dan Bălan și-a construit o carieră solo de succes, lansând melodii apreciate precum Chica Bomb, Justify Sex sau Freedom. Sub pseudonimul Crazy Loop, a atras atenția printr-un concept nonconformist și o estetică îndrăzneață. Este recunoscut nu doar ca interpret, ci și ca producător și compozitor, colaborând cu artiști internaționali. Stilul său combină pop, dance și influențe electronice. A fost jurat în emisiuni de tip talent-show, precum The Voice, unde a impresionat prin profesionalism și carismă.

Axl Rose este un cântăreț și compozitor american, cunoscut ca solistul legendar al trupei Guns N’ Roses, una dintre cele mai influente formații rock din toate timpurile. Născut pe 6 februarie 1962 sub numele de William Bruce Rose Jr., în Lafayette, Indiana, el s-a remarcat prin vocea puternică și prin stilul său scenic intens și nonconformist. Succesul mondial a venit la sfârșitul anilor ‘80, odată cu albumul Appetite for Destruction, care include hituri precum Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle și Paradise City. Personalitatea sa controversată, conflictele interne din trupă și întârzierile frecvente la concerte au contribuit la destrămarea formației în anii ‘90. După o perioadă lungă de absență a formulei clasice, Axl Rose s-a reunit cu Slash și Duff McKagan pentru turneul “Not in This Lifetime… Tour”, unul dintre cele mai de succes din istoria rockului. Axl Rose rămâne o figură legendară a muzicii rock, influențând numeroși artiști și continuând să fascineze fanii din întreaga lume.

Tania Budi este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, recunoscută pentru eleganța sa, aparițiile constante în spațiul media și capacitatea de a se reinventa de-a lungul timpului. S-a născut pe 6 februarie 1968, la București, și a devenit celebră în anii ‘90 ca fotomodel, fiind prezentă frecvent în reviste de modă și la evenimente mondene. După succesul în modeling, și-a extins activitatea în televiziune, fiind implicată în diverse emisiuni și proiecte media. În paralel, a ales drumul antreprenoriatului, investind în domenii precum HoReCa și lifestyle, demonstrând spirit de afaceri și perseverență. De-a lungul anilor, a rămas constant în atenția publicului, nu prin scandaluri, ci printr-o imagine atent construită și printr-un stil de viață echilibrat. Tania Budi este adesea admirată pentru felul în care reușește să își mențină forma fizică și energia, promovând sportul, alimentația sănătoasă și grija față de sine. Prin naturalețe, disciplină și eleganță, ea a devenit un exemplu de longevitate în showbizul românesc.

Nașteri 🎂

🎂1908: Geo Bogza 🇷🇴✒️ teoretician al avangardei, asociat cu nașterea mișcării suprarealiste din România, fratele muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Radu Tudoran

🎂1911: Ronald Reagan 🇺🇸🗣 Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu URSS, în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei și la afirmarea SUA ca singura super-putere pentru următoarele decenii

🎂1912: Eva Braun 🇩🇪 timp de 14 ani amanta și în ultimele 36 de ore din viață, soția lui Adolf Hitler. Acoliții lui Hitler nu i-au acordat vreo importanță, iar nevestele naziștilor de top abia o tolerau

🎂1917: Zsa Zsa Gabor 🇭🇺🇺🇸🎬 regină a frumuseții a Ungariei în 1936. A emigrat în SUA în 1941. A fost căsătorită de nouă ori. A divorțat de șapte ori și o căsătorie a fost anulată

🎂1917: John Franzese 🇮🇹🇺🇸🔫 mafiot italoamerican, tatăl speakerului motivațional Michael Franzese, care a condus clanul Colombo

🎂1927: Alexandru Apolzan 🇷🇴⚽️ a jucat în epoca cea mai întunecată a istoriei moderne a României, când conexiunile cu lumea din exterior erau practic interzise. A strâns 22 de selecții în națională, într-o perioadă în care aceasta juca de regulă mai puțin de cinci meciuri pe an

🎂1945: Bob Marley 🇯🇲🎤 a dobândit faimă și recunoștință internațională, combinând în mare parte reggae, ska și rocksteady în compozițiile sale

🎂1947: Viorel Hizo 🇷🇴⚽️

🎂1961: Florence Aubenas 🇫🇷🗞 jurnalistă, reporter la cotidianul Libération. A fost ținută ostatică în Irak din 5 ianuarie până în 11 iunie 2005

🎂1962: Axl Rose 🇺🇸🎤 (Guns N’ Roses)

🎂1966: Rick Astley 🇬🇧🎤 devenit foarte cunoscut datorită piesei lansate în 1987 „Never Gonna Give You Up”, care a fost single-ul numărul 1 în 25 de țări. Deține recordul ca singurul artist solo de sex masculin ce deține primele 8 single-uri ajunse în Top 10 în Marea Britanie

🎂1968: Cătălin Crișan 🇷🇴🎤 a debutat pe scena muzicală la 19 ani (1987), în cadrul „Concursului de creație și interpretare a muzicii ușoare românești” de la Mamaia, unde obține Premiul I la Secția Interpretare, cu piesa ,,Vorbește marea”, de Aurel Manolache

🎂1968: Tania Budi 🇷🇴📺

🎂1975: Lavinia Șandru 🇷🇴🗣 A debutat ca realizator programe radio în 1994 la Radio UNIPLUS și în televiziune, în 1996, la Antena 1. Ca politician, a fost aleasă deputat pe listele PNL – PD în legislatura 2004 – 2008 în județul Mureș

🎂1978: Sanda Nicola 🇷🇴📺

🎂1979: Dan Bălan 🇲🇩🇷🇴🎤 fondatorul faimosului trio O-Zone și, de asemenea, este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul chart-urilor din mai bine de 30 de țări, vândut în mai mult de 12 milioane de copii

🎂1982: Alice Eve 🇬🇧🇺🇸🎬 Men in Black 3 (2012), Star Trek Into Darkness (2013), Replicas (2018)

Decese 🕯

🕯️1918: Gustav Klimt 🇦🇹🎨 Arta lui a contribuit în mare măsură la izbucnirea uneia din cele mai mari revoluții din istoria arte

🕯️1993: Arthur Ashe 🇺🇸🥎 primul jucător de culoare din echipa de Cupa Davis a SUA și primul câștigător de culoare la Wimbledon, US Open, și Australian Open. A murit la 49 de ani, din cauza SIDA

🕯️1998: Falco 🇦🇹🎤 Rock me Amadeus din 1986 este singurul cântec în limba germană care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA. A murit la 40 de ani, în accident auto

🕯️2009: James Whitmore 🇺🇸🎬 The Shawshank Redemption (1994)

🕯️2011: Gary Moore 🇬🇧🎸 chitarist virtuoz. La 14 ani a ascultat albumul „John Mayall with Eric Clapton” care i-a schimbat viața și l-a influențat foarte mult în ceea ce privește tehnica sa de chitară. A făcut parte din trupa rock irlandeză Thin Lizzy

🕯️2024: Moni (Florin) Bordeianu 🇷🇴🥁🎤 solist vocal al trupei Phoenix. Florin Bordeianu și Nicolae Covaci sunt compozitorii tuturor pieselor originale din primii ani ai Phoenix-ului, cunoscuți și ca „perioada beat”

Calendar 🗒

🗒131: Roșia Montană este atestată documentar (înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior)

🗒1696: Apare, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tipăritură : „Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena”. Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu

🗒1822: Nava chinezească Tek Sing (supranumită „Titanicul estului”) s-a izbit de un recif lângă Indonezia și s-a scufundat. Aproximativ 1.600 de oameni și-au pierdut viața

🗒1840: Aniversarea semnării Tratatului de la Waitangi dintre băștinași – mauri și coloniștii britanici; Sărbătoarea națională a Noii Zeelande

🗒1885: Spiru Haret este numit secretar general al Ministerului Instrucției și al Cultelor

🗒1886: Chimistul german Clemens Winkler a descoperit un nou element chimic, pe care l-a numit germaniu

🗒1898: A avut loc, la Paris, premiera „Poemei române” compusă de George Enescu. Este prima sa apariție publică în calitate de compozitor (la vârsta de 16 ani)

🗒1918: Femeile britanice peste 30 de ani primesc drept de vot

🗒1919: Adunarea Națională rezultată în urma alegerilor din 19 ianuarie 1919 și-a început lucrările în orășelul Weimar, urmând să dea Germaniei o Constituție. După orașul unde s-au desfășurat lucrările adunării, au fost denumite ulterior „Republica de la Weimar” (1919-1933) și constituția după care se va conduce aceasta – „Constituția de la Weimar”

🗒1948: Echipa feminină a României cucerește locul al treilea la Campionatele Mondiale de tenis de masă desfășurate la Londra

🗒1952: Elisabeta a II-a devine regină a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea

🗒1954: Compania Mercedes a introdus în fabricație modelul sport de lux 300 SL

🗒1958: Opt fotbaliști ai clubului Manchester United sunt victime ale accidentului aviatic de la München

🗒1966: ,,Jurnalul” Televiziunii se redenumește ,,Telejurnal” și e transmis într-o ediție de seară și una de noapte

🗒1990: La Tribunalul Municipal București se înregistrează cel de-al 27-lea partid politic: Frontul Salvării Naționale, președinte Ion Iliescu

🗒1991: Ministerul Român de Externe dă o declarație prin care propunea desființarea, pînă la mijlocul anului 1991, a tuturor structurilor militare ale Tratatului de la Varșovia. Toate statele membre ale pactului ceruseră același lucru. La 1 iulie 1991, la Praga, a fost semnat Protocolul de încetare a valabilității Tratatului de la Varșovia (încheiat la 15 mai 1955)

🗒1999: Începe Conferința de la Rambouillet, convocată de Grupul de Contact, în scopul negocierii unui acord interimar care să prevadă o „autonomie substanțială” pentru Kosovo. Ea se încheie prin acceptarea, în linii mari a proiectului de către cele două părți

🗒2017: Regina Elisabeta a II-a a marcat a 65-a aniversare ca suveran, devenind singurul monarh britanic care celebrează Jubileul de Safir

🗒2022: Regina Elisabeta a II-a a marcat a 70-a aniversare ca suveran, devenind singurul monarh britanic care celebrează Jubileul de Platină

🗒2023: Două cutremure cu magnitudinea Mww 7,8 și 7,5 s-au produs în apropierea graniței dintre Turcia și Siria, cu o intensitate maximă Mercalli de XII (Extremă). Cutremurele au provocat numeroase replici și un număr de 57.658 de morți

