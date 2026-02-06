Donald Trump anunță că Statele Unite nu vor prelungi tratatul nuclear NEW START, pe care îl consideră „prost negociat”. Liderul de la Casa Albă vrea un nou acord cu Rusia, pe termen lung, într-un context global marcat de temeri privind proliferarea armelor nucleare.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite nu vor prelungi tratatul nuclear NEW START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre Washington și Moscova, solicitând în schimb negocierea unui nou tratat „îmbunătățit și modernizat”, scrie Washington Post.

„Mai degrabă decât să prelungim ‘NEW START’, ar trebui să le cerem experţilor noştri nucleari să lucreze la un nou tratat (…) care să poată avea o durată lungă”, a scris Trump pe platforma Truth Social, calificând acordul existent drept unul „prost negociat (în timpul mandatului lui Barack Obama) şi încălcat grosolan”.

Tratatul NEW START a expirat joi, marcând un moment de cotitură în arhitectura de securitate globală construită după Războiul Rece. Dispariția acestui cadru de control al armamentului nuclear amplifică îngrijorările privind o nouă cursă a înarmării și riscurile asociate proliferării nucleare.

Trump vrea și China în noul acord nuclear

Deși Donald Trump s-a pronunțat în mai multe rânduri în favoarea controlului armelor, liderul de la Casa Albă nu comentase public până acum expirarea tratatului.

Washingtonul susține că viitoarele negocieri ar trebui să includă și China, însă Beijingul a respins categoric această posibilitate.

„Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară total diferită şi ea nu va participa la negocieri în acest stadiu”, a declarat Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe. Oficialul a subliniat totodată că tratatul NEW START rămâne „de o importanţă capitală pentru păstrarea stabilităţii strategice mondiale”.

Acordul, semnat în 2010 în timpul administrației Barack Obama, limita numărul de focoase nucleare strategice desfășurate de Statele Unite și Rusia, fiind considerat timp de peste un deceniu un pilon esențial al securității globale.

