Prima pagină » Actualitate » Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei

Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei

Nicolae Oprea
04 ian. 2026, 06:00, Actualitate
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Galerie Foto 20

Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare, însă nici acum nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 milioane de euro datorie către constructor.

În luna decembrie 2025, Societatea de Transport București  (STB) a desfășurat mai multe teste pe Linia 5 – proaspăt refăcută. Potrivit unor surse, STB ar fi constatat mai multe probleme în ceea ce privește alimentarea cu tensiune pe acestă rută, astfel că deschiderea liniei a fost amânată de cel puțin două ori.

Linia 5, datorii de 8 milioane de euro

Recent, lucrarea a fost predată pentru exploatare către Primăria Capitalei. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Municipalitatea mai are cel puțin 8 milioane de euro datorie către constructor. De asemenea, ruta nu are deocamdată copertinele de pe refugii, care trebuie să vină din China.

În prezent, nimic nu este cert în ceea ce privește deschiderea Liniei 5, care este un adevărat mister.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Cert este că „Ruta corporatiștilor” ar fi trebuit deschisă în martie 2025.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;
  • lucrări la rețelele edilitare

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS 🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
23:55
🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
REACȚIE Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
23:46
Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
LEGE Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile
23:19
Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile
RĂZBOI Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei
22:36
Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
21:56
Oana Țoiu după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
ULTIMA ORĂ Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, despre intervenția SUA în Venezuela: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator”
21:20
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, despre intervenția SUA în Venezuela: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator”
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Imagini inedite în centrul Bucureștiului: trei vulpi au fost surprinse la Muzeul Antipa
PORTRET Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
05:30
Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
EVOLUȚIE Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
05:15
Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
RĂZBOI Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază Daesh din Siria
05:00
Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază Daesh din Siria
TRAGEDIE Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă
22:55
Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă
RĂZBOI Șeful Statului Major american povestește în detaliu cum s-a desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro, „Absolute Resolve”
22:00
Șeful Statului Major american povestește în detaliu cum s-a desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro, „Absolute Resolve”
REACȚIE Macron face apel la o „tranziție democratică”. El a afirmat că Gonzalez Urrutia trebuie să conducă procesul de tranziție post-Maduro în Venezuela
21:44
Macron face apel la o „tranziție democratică”. El a afirmat că Gonzalez Urrutia trebuie să conducă procesul de tranziție post-Maduro în Venezuela

Cele mai noi