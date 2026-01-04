Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare, însă nici acum nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 milioane de euro datorie către constructor.

În luna decembrie 2025, Societatea de Transport București (STB) a desfășurat mai multe teste pe Linia 5 – proaspăt refăcută. Potrivit unor surse, STB ar fi constatat mai multe probleme în ceea ce privește alimentarea cu tensiune pe acestă rută, astfel că deschiderea liniei a fost amânată de cel puțin două ori.

Linia 5, datorii de 8 milioane de euro

Recent, lucrarea a fost predată pentru exploatare către Primăria Capitalei. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Municipalitatea mai are cel puțin 8 milioane de euro datorie către constructor. De asemenea, ruta nu are deocamdată copertinele de pe refugii, care trebuie să vină din China.

În prezent, nimic nu este cert în ceea ce privește deschiderea Liniei 5, care este un adevărat mister.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Cert este că „Ruta corporatiștilor” ar fi trebuit deschisă în martie 2025.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: