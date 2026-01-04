Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare, însă nici acum nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 milioane de euro datorie către constructor.
În luna decembrie 2025, Societatea de Transport București (STB) a desfășurat mai multe teste pe Linia 5 – proaspăt refăcută. Potrivit unor surse, STB ar fi constatat mai multe probleme în ceea ce privește alimentarea cu tensiune pe acestă rută, astfel că deschiderea liniei a fost amânată de cel puțin două ori.
Recent, lucrarea a fost predată pentru exploatare către Primăria Capitalei. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Municipalitatea mai are cel puțin 8 milioane de euro datorie către constructor. De asemenea, ruta nu are deocamdată copertinele de pe refugii, care trebuie să vină din China.
În prezent, nimic nu este cert în ceea ce privește deschiderea Liniei 5, care este un adevărat mister.
Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.
Cert este că „Ruta corporatiștilor” ar fi trebuit deschisă în martie 2025.
