Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că reprezentanții Alstom fac teste în fiecare noapte cu noile trenuri produse în Brazilia. Noile garnituri ar putea intra în circulație la 1 iulie 2026, potrivit ultimului termen avansat de cei de la Alstom, spun sursele Gândul.

În aprilie 2026 se împlinesc doi ani de când a fost livrat primul tren Alstom la București.

Cu toate acestea, compania de origine franceză încă desfășoară teste cu trenurile care au fost aduse în Capitală.

„Fac teste noaptea cu 2-3 garnituri, pe aproape toate magistralele. Testează îndeosebi frânele. Cei de la Alstom spun că vor să le introducă în circulație la 1 iulie 2026”, precizează surse Metrorex, în exclusivitate pentru Gândul.

Alstom trebuie să efectueze un rodaj obligatoriu de 10 mii de kilometri

Pentru a le introduce în circulație, Alstom trebuie să efectueze un rodaj obligatoriu de 10 mii de kilometri pe Magistrala 5 cu prima garnitură adusă în România.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

După ce că nu au intrat în circulație, noile trenuri au ajuns să fie vandalizate.

Una dintre garnituri a fost deja deteriorată. Este vorba de trenul Brașov, care este mâzgălit cu vopsea de graffiti, așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate AICI.

Contract de 100 de milioane de euro

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

