Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Infrastructură & Telecomunicații » Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”

Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”

Nicolae Oprea
17 ian. 2026, 05:00, Infrastructură & Telecomunicații
Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”
Galerie Foto 18

Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că reprezentanții Alstom fac teste în fiecare noapte cu noile trenuri produse în Brazilia. Noile garnituri ar putea intra în circulație la 1 iulie 2026, potrivit ultimului termen avansat de cei de la Alstom, spun sursele Gândul.

În aprilie 2026 se împlinesc doi ani de când a fost livrat primul tren Alstom la București.

Cu toate acestea, compania de origine franceză încă desfășoară teste cu trenurile care au fost aduse în Capitală.

„Fac teste noaptea cu 2-3 garnituri, pe aproape toate magistralele. Testează îndeosebi frânele. Cei de la Alstom spun că vor să le introducă în circulație la 1 iulie 2026”, precizează surse Metrorex, în exclusivitate pentru Gândul.

Alstom trebuie să efectueze un rodaj obligatoriu de 10 mii de kilometri

Pentru a le introduce în circulație, Alstom trebuie să efectueze un rodaj obligatoriu de 10 mii de kilometri pe Magistrala 5 cu prima garnitură adusă în România.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

După ce că nu au intrat în circulație, noile trenuri au ajuns să fie vandalizate.

Una dintre garnituri a fost deja deteriorată. Este vorba de trenul Brașov, care este mâzgălit cu vopsea de graffiti, așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate AICI.

Contract de 100 de milioane de euro

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Noul metrou Alstom, incident pe Magistrala 2. I-au sărit captatorii la 80 de km pe oră, între Aviatorilor și Aurel Vlaicu, când se afla în test

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
SPORT Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
07:34
Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
07:30
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
SPORT Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
07:23
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
ACTUALITATE 17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
07:15
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
SPORT FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
07:11
FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela

Cele mai noi

Trimite acest link pe