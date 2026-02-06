Alexandru Găină, bărbatul care a rănit, vineri, doi dintre polițiștii antidrog care încercau să-l prindă în flagrant, este unul dintre cei mai cunoscuți infractori de la începutul anilor 2000. Acesta făcea parte dintr-o grupare de hoți de mașini, formată din mai mulți băieți de bani gata, dependenți de adrenalină. Pe lângă faima dobândită ca infractori, hoții sunt cunoscuți, în special în mediile infracționale, inclusiv pentru relațiile amoroase cu unele femei celebre.

Alexandru Găină a revenit în atenția publică după ce, miercuri seară, fost prins în flagrant de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT, în localitatea ilfoveană Gruiu, în apropiere de Snagov, în timp ce avea în mașină aproximativ patru kilograme de cocaină și circa opt kilograme de hașiș.

Găină nu s-a lăsat prins cu una, cu două și a apăsat pedala de accelerație, motiv pentru care s-au tras focuri de avertisment. Bărbatul a lovit cu mașina două autospeciale, iar doi dintre polițiști au fost răniți. Ulterior, în urma testării cu aparatul drug test, a reieșit că șoferul conducea drogat.

Conform procurorilor, în cursul lunii octombrie a anului trecut, bărbatul s-a asociat cu Petrișor-Dănuț Zamfir, traficant cunoscut în zona de nord a Capitalei, dar și cu Stelian State, un traficant de cocaină de talie internațională.

Împreună cu cei doi, Găină ar fi adus în România cinci kilograme de cocaină și opt kilograme de hașiș, în valoare totală de aproximativ 400.000 de euro. Drogurile urmau să fie împărțite în doze mici și vândute consumatorilor din București și județul Ilfov.

Elena Băsescu și Alexandra Dinu ar fi fost iubitele unora dintre hoți

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Găină nu a fost dintotdeauna traficant de stupefiante. La începutul anilor 2000, acesta a făcut parte din cea mai cunoscută grupare de hoți de mașini, cu toate că era fiul unui general din cadrul Direcției de Informații și Protecție Internă a Ministerului de Interne.

Alături de Găină, din bandă mai făceau parte și alți băieți de bani gata, pasionați de mașini cu motoare puternice. Unul dintre aceștia era celebrul Radu Bolgiu, dar și un hoț cunoscut sub numele de Ronț.

Faima dobândită pe străzile Capitalei a făcut ca membrii bandei să atragă în jurul lor femei asociate lumii mondene. Dacă relația lui Radu Bolgiu cu Alexandra Dinu, cea care avea să devină soția fotbalistului Adrian Mutu, era știută, relația lui Ronț cu Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, nu a fost niciodată cunoscută publicului larg.

Bătuți de frații Gemeni

Surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că banda puștilor de bani de gata era condusă, la vremea respectivă, de un anume Aurel Vip, care ținea legătura cu cei care erau la vrea respectivă lideri ai lumii interlope.

La un moment dat, Găină și Bolgiu au furat mașina unui om de afaceri chinez, un autoturism Lincoln. Chinezul, care dezvoltase o afacere profitabilă în Complexul Europa, le-ar fi plătit 25.000 de dolari fraților Alexandru și Marin Ilie, ziși și Gemenii, să-i pedepsească pe hoți.

Aceștia l-ar fi prins mai întâi pe Alexandru Găină și l-ar fi bătut crunt, după care i-ar fi cerut lui Aurel Vip să-l trimită pe Radu Bolgiu să aducă Lincolnul. Cu această ocazie, Bolgiu ar fi fost lovit și predat unui grup de chinezi, care l-ar fi bătut la rândul lor, până când ar fi fost recuperat de frații Gemeni, care s-ar fi temut să nu fie ucis, și eliberat într-o zonă sigură.

