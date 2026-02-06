100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026.

Bani direct în cont românilor din Austria. Această țară oferă bonusuri noi pentru electrocasnice, scrie ziarulromanesc.at. Până la 100 de euro în plus pot ajunge în conturile celor care achiziționează sau repară aparate electrocasnice eficiente energetic.

Programul de bonusuri este valabil până la 31 martie 2026.

Proiectul este demarat de Energie AG, care a decis prelungirea programului de înlocuire și reparare a aparatelor electrocasnice.

Mecanismul este unul accesibil: cei care cumpără un electrocasnic nou, cu cea mai bună clasă de eficiență energetică, pot primi banii direct în cont.

Pentru aparatele cu preț de până la 999,99 euro, bonusul este de 70 de euro, iar pentru cele care „trec” de 1.000 de euro, sprijinul ajunge la 100 de euro.

„Prima salvatorului de aparate”

Plata se face în două tranșe, arată acest program. Dincolo de achiziția nouă, este încurajată și reparația electrocasnicelor deja existente în gospodărie. Dacă reparația costă până la 199,99 euro, beneficiarul primește un voucher de 50 de euro. Dacă depășește acest cost, voucher-ul urcă la 100 de euro.

Programul a fost lansat încă din 2006 și până acum au fost înlocuite 83.000 de aparate vechi. Scopul este reducerea „amprentei energetice” a acestor electrocasnice.

Mai mult, din 12 ianuarie 2026, poate fi solicitată „prima salvatorului de aparate”, de până la 130 de euro, un nou tip de bonus pentru reparații.

