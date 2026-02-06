Prima pagină » Știri externe » Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații

Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații

06 feb. 2026, 06:00, Știri externe
Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații
Donald Trump | Foto - Mediafax

În cadrul unui mic dejun cu rugăciune, președintele SUA i-a numit pe democrați „cei mai pricepuți escroci din lume”. Președintele a afirmat că democrații nu doresc să voteze pentru proiectul de lege privind identificarea sexuală a  alegătorilor, deoarece, după spusele lui, ei pot să înșele alegătorii și să fraudeze alegerile în acest fel.

În același timp, Trump și-a exprimat uimirea cu privire la prezența unor democrați la micul dejun de rugăciune. El a afirmat că un credincios nu poate vota cu Partidul Democrat.

„Și știu că unii dintre ei sunt astăzi aici și nu știu de ce sunt aici, pentru că, bineînțeles, ei nu ne dau voturile lor. De asemenea, știu cu siguranță că nu vom reuși să-i convingem să voteze pentru un lucru atât de mic precum cartea de identitate a alegătorului. Acest lucru este susținut de 97 la sută dintre oameni. Chiar și printre democrați, printre oameni obișnuiți, alegători, sprijinul pentru cartea de identitate a alegătorului este de 82 la sută. Dar conducerea nu dorește să o aprobe. Dar ei spun că vor fi împotrivă, că nu vor lăsa acest lucru să se întâmple. Acest lucru este susținut de peste 90 la sută dintre oameni. Asta se numește identificarea alegătorului. Când vii la un punct de votare, arăți: da, mă numesc așa, locuiesc în această țară, sunt aici, pot vota. Ei spun că acest lucru este inacceptabil. Și toți încearcă să înțeleagă de ce. Iar ei fac un singur lucru pentru a câștiga. Știți ce este asta? Ei trișează. Dar să trecem la alt subiect. Nu, în această privință, ei sunt probabil cei mai buni de oriunde din lume, aș spune. Dar încercăm să adoptăm o lege privind cartea de identitate a alegătorului și alte lucruri, și alte lucruri legate de religia ta. Iar să-i faci pe democrați să voteze este foarte, foarte dificil”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că merită să ajungă în Rai.

Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo. Adică, nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de bine pentru oameni perfecți”, a spus el.

Anterior, Trump s-a declarat a fi de confesiune prezbiteriană. Din octombrie 2020, el se consideră creștin non-confesional.

Sursa Foto: Profimedia

CRITICI. Donald Trump i-a supărat pe liderii religioși americani ținând Biblia în mână

Recomandarea video

