Iarna revine în forță. Când reapar ninsorile

06 feb. 2026, 07:15, Vremea
Iarna revine în forță, în România. După zilele în care a nins ca-n povești în mai multe zone din țară, inclusiv în capitală, apoi a urmat o perioadă în care precipitațiile s-au stopat și valorile termice au urcat în termometre, urmează un nou episod de iarnă. Meteorologii anunță că ninsorile reapar și vor fi prezente în mai multe zone chiar vineri, 6 februarie 2026.

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele ore. Potrivit ANM, se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare în anumite zone din România, vineri, 6 februarie 2026. Informarea meteorologică arată că vor fi precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, precum și ninsori viscolite cu depunere de strat de zăpadă, la munte.

Vremea se va menține rece, în următoarele zile, anunță meteorologii.

Ce arată ANM pentru următoarele ore

„În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h”, transmite ANM.

Cod galben de viscol

A fost emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă valabil până vineri, la ora 10:00.

„În județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp. În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m”, transmite ANM.

Cod galben valabil până vineri, 6 februarie 2026

A fost valabil până azi-noapte și un cod galben de intensificări ale vântului în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, precum și în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock; ANM

