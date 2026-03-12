SUA și Rusia, din nou la masa negocierilor. Emisarul lui Putin s-a întâlnit cu echipa lui Trump la Casa Albă. Ce teme sensibile au fost discutate

SUA și Rusia au reluat discret dialogul, după o pauză de aproape trei luni. Emisarul președintelui rus Vladimir Putin s-a întâlnit în Florida cu echipa de negociatori ai administrației Donald Trump. Discuțiile marchează primul contact oficial dintre Washington și Moscova după izbucnirea războiului din Iran și au vizat mai multe teme sensibile de securitate.

O întâlnire discretă între reprezentanți ai Rusiei și Statelor Unite a avut loc miercuri în Florida, marcând primul contact direct dintre cele două părți după escaladarea războiului din Iran. Informația a fost confirmată de oficiali americani, citată de Le Monde.fr.

La discuții au participat Kirill Dmitriev, considerat emisar al președintelui rus Vladimir Putin, și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui Donald Trump.

Potrivit Washingtonului, întâlnirea a avut ca scop reluarea unui canal de dialog între cele două puteri într-un moment tensionat pentru securitatea globală. După întrevedere, Steve Witkoff a transmis un mesaj public în care a confirmat că dialogul dintre cele două delegații a acoperit mai multe subiecte de interes comun.

„Echipele au discutat o varietate de subiecte și au decis să rămână în contact”, a declarat emisarul special al președintelui Donald Trump pe X.

Putin ar putea avea un rol în criza din Iran

Întâlnirea vine într-un moment delicat pentru relațiile internaționale, în contextul în care Statele Unite au anunțat recent ridicarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc. Măsura fusese adoptată inițial ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Decizia Washingtonului este legată de presiunile asupra pieței energetice globale, pe fondul creșterii prețurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pe acest fundal tensionat, președintele Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a avea un rol în gestionarea crizei din Iran. Potrivit liderului de la Casa Albă, discuția telefonică dintre cei doi lideri a avut loc luni, iar Putin a transmis că dorește să fie „util” în războiul din Iran.

