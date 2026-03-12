Război în Ucraina, ziua 1477. Armata lui Zelenski a primit din Germania un nou pachet de rachete americane pentru sistemul Patriot

Războiul din Ucraina a intrat joi, 12 martie 2026, în a 1.477-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa a primit un nou pachet de ajutor militar din partea Germaniei, constând în rachete de tip PAC-3 pentru sistemele Patriot (rachete interceptoare fabricate de compania americană Lockheed Martin), livrare care face parte dintr-un pachet de ajutor din partea partenerilor internaționali ai Kievului.

Zelenski: „Ne-ar fi plăcut să primim mai mult”

„Partea germană a acestor rachete a sosit ieri (n.r. – marți), vă mulțumesc pentru asta! Acesta este unul dintre pachetele de apărare antiaeriană pe care le negociem periodic cu partenerii noștri. Ne-ar fi plăcut să primim mai mult, dar așa s-a întâmplat”, a declarat Zelenski, citat de agenția de presă ucraineană Ukrinform.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că, în timpul ultimei reuniuni în formatul Rammstein, Ucraina a ajuns la un acord cu partenerii săi pentru transferul a 35 de rachete Patriot.

Germania, țara europeană care a oferit cel mai mare ajutor Kievului în contextul războiului cu Rusia, conduce inițiativa axată pe consolidarea înarmării Ucrainei.

Ministerul Apărării german a confirmat furnizarea unui nou pachet de rachete interceptoare, într-un efort coordonat cu aliații din Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei, o alianță formată din peste 50 de țări – „Am reușit să adunăm o altă parte din PAC-3 prevăzute în această inițiativă prin intermediul partenerilor noștri”.

„Acest ajutor alcătuit din PAC-3 permite Ucrainei să aibă acces la sistemul de apărare antiaeriană Patriot de înaltă calitate pentru a se apăra împotriva atacurilor aeriene continue ale Rusiei”, a adăugat instituția condusă de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Cât costă rachetele pentru sistemul Patriot

Pistorius însuși a lansat în 12 februarie această inițiativă internațională pentru a furniza Ucrainei astfel de rachete interceptoare costisitoare de la Lockheed Martin.

Vorbim despre un produs militar de înaltă tehnologie, al cărui cost unitar este estimat la aproximativ 3,7 milioane de dolari (aproximativ 3,2 milioane de euro).

