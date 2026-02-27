Produsul preferat al românilor, redus cu 50% la Mega Image, începând de astăzi

Într-o perioadă în care ofertele sunt foarte vânate, în contextul problemelor financiare din ultima vreme, Mega Image a redus cu 50% un produsul preferat al românilor, începând de astăzi.

Ei bine, este vorba despre salamul Palaciego, de la Campofrio, varianta de 100 g, dar reducerea este valabilă la al doilea produs cumpărat.

De asemenea, există și alte reduceri, care preced weekend-ul, la diverse lactate și mezeluri comercializate de Mega Image România, conform imaginii de mai jos:

