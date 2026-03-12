Prima pagină » Știri externe » Două petroliere au fost atacate în largul Irakului. Un mort și zeci de persoane salvate din flăcări în Golful Persic

Două petroliere au fost atacate în largul Irakului. Un mort și zeci de persoane salvate din flăcări în Golful Persic

Mihai Tănase
12 mart. 2026, 07:30, Știri externe
Foto: X/ @vanhoa2272

Războiul din Orientul Mijlociu escaladează tot mai mult cu fiecare zi care trece. În această dimineață, un atac asupra a două petroliere în largul coastelor Irakului s-a soldat cu un mort și mai multe persoane dispărute. Autoritățile irakiene sunt în plină operațiune de căutare-salvare.

Un incident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în apele Golfului Persic, în largul extremității sudice a Irakului, unde două petroliere au fost atacate în apropierea unei zone petroliere strategice, potrivit Gulfnews.com.

Autoritățile irakiene au confirmat că atacul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului. De asemenea, multe persoane sunt în continuare date dispărute. Operațiunile de căutare și salvare continuă în zonă.

Imagini difuzate de televiziunea de stat al-Ikhbariya arată o navă cuprinsă de flăcări uriașe și nori groși de fum care se ridică deasupra apelor Golfului.

Șeful Autorității portuare irakiene, Farhan al-Fartousi, a confirmat pentru presa locală că un membru al echipajului a murit în urma exploziei produse la bordul uneia dintre nave. Potrivit televiziunii de stat, echipele de intervenție au reușit să salveze 38 de persoane, însă operațiunile de căutare continuă pentru cei dispăruți.

Incidentul s-a produs la aproximativ 30 de mile marine de coastă, adică aproape 50 de kilometri de țărmul irakian. Inițial, oficialii au raportat că o singură navă ar fi fost lovită de o explozie, însă ulterior s-a confirmat că două petroliere au fost implicate în atac.

Una dintre nave, petrolierul Zefyros, naviga sub pavilion maltez și se pregătea să intre în portul Khor Al Zubair pentru a încărca aproximativ 30.000 de tone de păcură lichidă, utilizată în industria petrochimică. A doua navă, Safesea Vishnu Marshall, naviga sub pavilionul Insulelor Marshall și era închiriată de o companie irakiană.

Potrivit companiei naționale irakiene de comercializare a petrolului SOMO, cele două nave se aflau într-o zonă de încărcare laterală în momentul în care au fost atacate.

Irakul vorbește de un „act de sabotaj”

Serviciile de securitate irakiene au calificat incidentul drept „un act de sabotaj”, potrivit agenției oficiale de presă INA. Un angajat al portului petrolier din Basra a declarat că nu se poate stabili încă dacă incidentul a fost provocat de un atac cu drone sau de o coliziune cu ambarcațiuni încărcate cu explozibili.

Ambasada americană de la Bagdad a emis miercuri un nou avertisment privind posibile atacuri planificate de Iran sau de aliații săi împotriva infrastructurii petroliere și energetice deținute de SUA în Irak.

Tensiunile au crescut și mai mult după ce Iranul a anunțat marți că nu va permite „exportul niciunui litru de petrol din regiune către tabăra inamică și partenerii săi până la noi ordine”.

