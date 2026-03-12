„Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11.000.000.000 de dolari în 7 zile

Războiul împotriva Iranului a generat costuri de peste 11,3 miliarde de dolari pentru Statele Unite în doar o săptămână, potrivit unui briefing al Pentagonului prezentat Congresului. Suma ar putea crește semnificativ, deoarece multe cheltuieli militare nu sunt incluse în evaluare.

Prima săptămână a conflictului militar dintre Statele Unite și Iran a generat costuri uriașe pentru Washington. Potrivit unui briefing al Pentagonului prezentat membrilor Congresului, operațiunile militare au costat deja peste 11,3 miliarde de dolari.

Informația a fost dezvăluită de publicația New York Times, care citează surse anonime prezente la briefingul susținut marți în fața parlamentarilor americani. Potrivit acelorași surse, suma raportată nu include o parte semnificativă a cheltuielilor militare legate de pregătirea operațiunilor, ceea ce sugerează că factura finală a conflictului ar putea fi mult mai mare.

Miliarde de dolari cheltuite în doar câteva zile de bombardamente

Oficialii Pentagonului au informat anterior Congresul că doar în primele două zile ale loviturilor aeriene asupra Iranului au fost folosite muniții în valoare de aproximativ 5,6 miliarde de dolari. Această cifră depășește cu mult estimările inițiale apărute în spațiul public și arată amploarea operațiunilor militare desfășurate în primele faze ale conflictului.

Costurile includ rachete de precizie, bombe ghidate și alte tipuri de armament utilizate în atacurile aeriene lansate împotriva infrastructurii militare iraniene. În ciuda acestor estimări prezentate parlamentarilor, administrația condusă de președintele Donald Trump nu a oferit până acum o evaluare publică oficială a costurilor totale ale războiului.

Amintim că războiul din Orientul Mijlociu a fost declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite, alături de Israel, au lansat o ofensivă împotriva Iranului. De atunci, tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut rapid, iar impactul financiar al operațiunilor militare începe să devină tot mai vizibil în bugetul american.

