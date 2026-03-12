Prima pagină » Actualitate » Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?

Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?

12 mart. 2026, 08:38, Actualitate
Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?
Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament” / Sursa FOTO: kcnawatch.org

Coreea de Nord a publicat, joi, 12 martie, fotografii cu Kim Ju Ae, fiica liderului Kim Jong Un, trăgând cu pistolul. Imaginile alimentează speculațiile că adolescenta ar fi potențiala moștenitoare a dinastiei Kim, după cum notează AFP.

Kim Ju Ae, a cărei vârstă exactă rămâne un mister, este considerată de experții în problemele nord-coreene următoarea în ordinea succesiunii familiale.

Ce imagine îi proiectează Phenianul

Ju Ae a tot apărut în ultima vreme alături de tatăl său, inclusiv la parada militară ce a marcat sfârșitul Congresului Partidului Comunist nord-coreean, aflat la putere. Toate aceste momente au fost intens mediatizate și analizate de observatori internaționali.

Recent, ea a fost prezentată în timp ce trăgea cu o pușcă cu lunetă, iar azi agenția oficială de presă KCNA a publicat o fotografie cu Kim Ju Ae trăgând cu un pistol. Fotografia o arată pe tânără ținând un ochi închis, iar din țeava armei ies scântei.

Adolescenta a asistat la un eveniment, alături de tatăl său, într-o „mare fabrică de armament care produce noi pistoale și alte arme ușoare portabile”, a precizat agenția de presă. În imagini, tatăl și fiica apar îmbrăcați în jachete de piele asortate – considerate un simbol al puterii în Coreea de Nord – și ascultă explicațiile oficialilor militari, în timp ce inspectează instalațiile.

„Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut. Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea își cultivă atributele de lider militar”, a explicat pentru AFP Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la universitatea sud-coreeană Kyungnam.

Dennis Rodman, primul care a menționat-o pe fiica lui Kim

Kim Ju Ae a fost prezentată public în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Înainte de aceasta, singura mențiune a existenței sale a venit de la fosta vedetă americană de baschet Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar un cult al personalității centrat pe descendența lor domină viața de zi cu zi a locuitorilor.

Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un amenință SUA, după exercițiile militare comune americano-sud coreene: „Orice acțiune va avea consecințe teribile”

Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare

