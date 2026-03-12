Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp.

Orașul cu cele mai ieftine case din România

În Zimnicea se vinde o casă demolabilă cu doar 6.000 de euro, echivalentul unei mașini modeste second hand.

Potrivit anunțului de pe Olx, terenul pe care este amplasată casa este intravilan (curte cu construcții demolabile în ea) cu suprafață de 464 mp, cu posibilitatea conectării la toate utilitățile, situat în orașul Zimnicea, într-o zonă liniștită.

Ținând cont de preț, toate cheltuielile ce țin de întocmirea cărții funciare (cadastru, intabulare), certificat energetic și perfectarea actului în formă autentică intră în sarcina cumpărătorului.

Prețul este de 6.000 de euro, în raport cu starea casei la momentul perfectării vânzării, este fix și este achitabil doar integral, prin efectuarea unei singure tranzacții de plată.

Proprietarul spune că nu răspunde la mesaje, iar pentru mai multe detalii poate fi sunat la numărul de telefon afișat pe site-ul respectiv de vânzări.

Sursa foto: Olx

Autorul recomandă: