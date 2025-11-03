Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis

MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis

Mihai Tănase
03 nov. 2025, 10:13, Turism
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
Foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii

Transilvania este regiunea „emblemă” a României pentru majoritatea turiștilor străini. Foarte mulți dintre cei care vin în țara noastră rămân pur și simplu fasnicați de peisajele care îți taie răsuflarea la orice pas, însă puțini sunt cei care știu de zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei care poate fi descoperită într-o călătorie de basm cu un tren vechi de 76 de ani pe aburi.

Ascunsă între colinele pitorești ale Transilvaniei, mocănița de la Sovata, una dintre cele mai frumoase atracții din Transilvania, oferă turiștilor o călătorie de poveste printre coline pictate în peisajul de toamnă.

Locomotiva cu aburi, veche de 76 de ani, iese din pădure într-un nor de fum alb și pornește spre Câmpu Cetății, pe o rută care pare desprinsă dintr-o carte poștală.

Trenul are patru vagoane și o locomotivă cu aburi, construită în Polonia în 1949. Circulă cu o viteză de 35 km/h și are o autonomie de 30 de kilometri, parcurgând drumul dintre Sovata și Câmpu Cetății.

Foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii

Foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii

„Parcurgem 14 kilometri pe o cale ferată veche, din 1916. Călătoria durează două ore și jumătate”, spune o femeie, potrivit Știrileprotv.

Cei care aleg această aventură nu se bucură doar de peisajele spectaculoase, ci și de emoția unei călătorii în timp.

„A fost ceva de vis. Pădurea aurie, razele soarelui care ne mângâiau, glasul roților de tren, râsetul copiilor, prieteni dragi – minunat”, a spus o turistă.

Un alt vizitator povestește: „Am mai fost la Sovata, dar nu am mers niciodată cu mocănița. Chiar ne place, e foarte frumos, vreme bună.”

Ca în fiecare toamnă, vagoanele trenului au fost decorate cu dovleci și simboluri de Halloween, iar atmosfera a fost una festivă. Mulți pasageri au venit costumați sau cu accesorii tematice, contribuind astfel la farmecul călătoriei prin tărâmul desprins din basme.

Foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii

Foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii

„Trenul e foarte frumos decorat și mă bucur că nu numai noi ne-am costumat. Și alții au fost de aceeași părere”, a spus o tânără entuziastă.

Mocănița de la Sovata atrage anual tot mai mulți turiști străini, fascinați de farmecul Transilvaniei și de peisajele sale de toamnă.

„A fost foarte frumos. Un mediu minunat, oamenii aplaudă, se bucură”, a spus un turist venit din Marea Britanie.

O vizitatoare din Germania a completat: „Priveliștea asupra pădurii e superbă, culorile toamnei, aerul curat, foarte tare.”

Citește și

EXCLUSIV COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
05:00, 02 Nov 2025
COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13, 18 Oct 2025
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
TURISM Cea mai lungă PEȘTERĂ din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita
18:56, 17 Oct 2025
Cea mai lungă PEȘTERĂ din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita
DESTINAȚII Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes
20:40, 15 Oct 2025
Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes
EXTERNE Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
19:53, 10 Oct 2025
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cercetătorii susțin că au găsit dovada absolută că nu trăim într-o simulare
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
10:29
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
EXTERNE Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
10:14
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
EDUCAȚIE Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
10:04
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
ULTIMA ORĂ Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
10:01
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
ANALIZA de 10 „Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”
10:00
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”
FLASH NEWS Trump se opune Pentagonului. Președintele SUA refuză să dea rachete Tomahawk Ucrainei
09:31
Trump se opune Pentagonului. Președintele SUA refuză să dea rachete Tomahawk Ucrainei