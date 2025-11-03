MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis

Transilvania este regiunea „emblemă” a României pentru majoritatea turiștilor străini. Foarte mulți dintre cei care vin în țara noastră rămân pur și simplu fasnicați de peisajele care îți taie răsuflarea la orice pas, însă puțini sunt cei care știu de zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei care poate fi descoperită într-o călătorie de basm cu un tren vechi de 76 de ani pe aburi.

Ascunsă între colinele pitorești ale Transilvaniei, mocănița de la Sovata, una dintre cele mai frumoase atracții din Transilvania, oferă turiștilor o călătorie de poveste printre coline pictate în peisajul de toamnă.

Locomotiva cu aburi, veche de 76 de ani, iese din pădure într-un nor de fum alb și pornește spre Câmpu Cetății, pe o rută care pare desprinsă dintr-o carte poștală.

Trenul are patru vagoane și o locomotivă cu aburi, construită în Polonia în 1949. Circulă cu o viteză de 35 km/h și are o autonomie de 30 de kilometri, parcurgând drumul dintre Sovata și Câmpu Cetății.

„Parcurgem 14 kilometri pe o cale ferată veche, din 1916. Călătoria durează două ore și jumătate”, spune o femeie, potrivit Știrileprotv.

Cei care aleg această aventură nu se bucură doar de peisajele spectaculoase, ci și de emoția unei călătorii în timp.

„A fost ceva de vis. Pădurea aurie, razele soarelui care ne mângâiau, glasul roților de tren, râsetul copiilor, prieteni dragi – minunat”, a spus o turistă. Un alt vizitator povestește: „Am mai fost la Sovata, dar nu am mers niciodată cu mocănița. Chiar ne place, e foarte frumos, vreme bună.”

Ca în fiecare toamnă, vagoanele trenului au fost decorate cu dovleci și simboluri de Halloween, iar atmosfera a fost una festivă. Mulți pasageri au venit costumați sau cu accesorii tematice, contribuind astfel la farmecul călătoriei prin tărâmul desprins din basme.

„Trenul e foarte frumos decorat și mă bucur că nu numai noi ne-am costumat. Și alții au fost de aceeași părere”, a spus o tânără entuziastă.

Mocănița de la Sovata atrage anual tot mai mulți turiști străini, fascinați de farmecul Transilvaniei și de peisajele sale de toamnă.