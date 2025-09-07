Topul celor mai populare obiective în rândul turiștilor, în județul Maramureș. Celebra Mocanița și bisericuțele de lemn se află printre preferințe

Turiștii sunt tot mai atrași de frumusețea peisajelor și a obiectivelor turistice din județul Maramureș. Aici, vizitatorii pot vedea atât parcuri naturale, cât și bisericuțe de lemn aflate în patrimoniul UNESCO, așezări rurale și celebrul tren Mocănița. Vezi mai jos, în articol, ce locații pot fi vizitate și ce precizează Livia Sima, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC, filiala Maramureş.

De-a lungul anilor, turiștii au devenit tot mai atrași de obiectivele turistice și peisajele superbe care se regăsesc în județul Maramureș. Livia Sima, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC, filiala Maramureş, a explicat care au fost cele mai căutate puncte turistice din județ, în sezonul estival.

Topul celor mai populare obiective în rândul turiștilor, în județul Maramureș

„Parcul Natural Munţii Maramureşului şi Parcul Naţional din Munţii Rodnei, rămân printre rutele de vacanţă a celor care doresc să petreacă mai mult timp în natură, singuri sau însoţiţi de un ghid turistic, o călătorie de o zi cu trenul Mocăniţa au fost doar câteva dintre destinaţiile cele mai vizitate începând cu luna mai”, a spus Livia Sima.

Printre preferințe s-a aflat și satul Breb, un sat cu locuințe tradiționale din lemn și porți meșteșugite manual. Așezarea rurală a fost nominalizată chiar la competiția „Destinația Anului 2025” la categoria „Sate de poveste”. Vezi AICI detalii. Desigur, de pe listă nu a lipsit nici celebra Mocanița.

„Breb e una dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă peste an, atât de români, dar şi de străini, iar acest fapt se resimte şi în viaţa localnicilor”, a spus Livia Sima.

Bisericuțe din lemn, vechi de peste 400 de ani

Printre preferințe se află și bisericuțele din lemn din Maramureș. Unele dintre bisericuțe sunt vechi de peste 400 de ani și sunt cuprinse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

„Avem un număr de opt bisericuţe din lemn, unele vechi de peste 400 de ani, cuprinse în Patrimoniul Mondial UNESCO, şi acestea rămân printre cele mai vizitate situri turistice din judeţ. În vechile lăcaşe de cult se mai slujeşte ocazional şi sunt apreciate pentru valoarea picturilor pe pânză sau lemn, forma arhitectonică, construcţia din lemn solid făcută cu atât de mult timp în urmă, aşezarea în spaţiul rural şi istoria fiecăruia bine aşezată în spaţiul vechiului Maramureş. Aceste bisericuţe din lemn sunt vizitate de români, dar şi de străini sau grupuri speciale de turişti români care vin special aici pentru a vedea bisericuţele. Bisericile sunt cuprinse într-un circuit special al lăcaşelor de cult din Transilvania şi diferite circuite turistice locale. Cert e că bisericuţele din lemn sunt parte a celui mai valoros patrimoniu identitar care vorbeşte despre Maramureş”, a mai punctat Livia Sima, arată Agerpres.

Nu doar satul Breb s-a aflat în atenția turiștilor. Vizitatorii au ales să meargă și în alte sate maramureșene, precum Prelunca, Remetea Chioarului sau Groşii Ţibleşului, acolo unde au putut lua parte la diverse activități.

Autorul recomandă:

Stațiunea balneară din România populară printre turiști. Zona este bogată în lacuri saline, iar pensionarii vin aici pentru tratamente

Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor

Top 10 obiective turistice pe care să le vizitezi în județul Vâlcea. Ce „comori” ascund stațiunile românești

RÂS surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Imaginile au fost distribuite de Romsilva

Sursă foto: colaj Shutterstock