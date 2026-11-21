Relicvele lui Galileo Galilei, păstrate timp de secole de admiratorii săi și dispărute la începutul secolului al XX-lea, au ajuns din nou în atenția publicului. Trei degete și un dinte ale celebrului astronom sunt expuse la Muzeul Galileo din Florența, după ce au fost identificate de experți în urma unei licitații. Vaticanul l-a condamnat pe Galileo pentru că a contrazis învățătura bisericii, care susținea la acea vreme că Pământul, nu Soarele, era centrul universului. În urmă cu două decenii, Papa Ioan Paul al II-lea l-a reabilitat pe astronom și a recunoscut că biserica a greșit.

Părți din corpul lui Galileo pot fi vazute la Muzeul Galileo din Florența

Două dintre degetele lui Galileo Galilei, prelevate de admiratorii săi după moartea astronomului, în 1737, au fost expuse la Muzeul Galileo din Florența. Acum câțiva ani, directorul muzeului a anunțat că degetul mare și mijlociu de la mâna dreaptă a lui Galileo au apărut la o licitație și au fost recunoscute ca fiind degetele omului de știință, care a murit în 1642. Degetele sunt acum expuse în vitrine subțiri de sticlă. De asemenea, este expus un dinte. Un al treilea deget se afla deja în muzeu.

Admiratorii lui Galileo i-au îndepărtat părți din corp când era mutat într-un mormânt monumental

În 1737, admiratorii lui Galileo Galilei i-au îndepărtat cele trei degete, plus dintele și o vertebră, din corpul său în timp ce acesta era mutat dintr-un depozit într-un mormânt monumental – vizavi de cel al lui Michelangelo, în Bazilica Santa Croce din Florența. Vertebra este păstrată la Universitatea din Padova, unde Galileo a predat mulți ani.

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Dintele, degetul mare și degetul mijlociu erau ținute într-un recipient transmis din generație în generație în aceeași familie, dar la începutul secolului al XX-lea toate urmele relicvelor au dispărut. Recipientul a apărut la licitație la sfârșitul anului trecut, iar documente istorice detaliate și propriile înregistrări ale familiei au ajutat experții să le identifice, potrivit oficialilor muzeului.

Vizitatorii pot vedea la muzeu și instrumente folosite de marele astronom

Vizitatorii pot vedea, de asemenea, ceea ce muzeul spune că sunt singurele instrumente, care au rezistat anilor, proiectate și construite de Galileo, inclusiv două telescoape și o lentilă pe care a folosit-o pentru a descoperi sateliții lui Jupiter.

În 1633 , Biserica Catolică l-a condamnat pe Galileo Galilei pentru erezie, deoarece a demonstrat că Pământul se rotește în jurul Soarelui. Descoperirile sale făcute cu telescopul contraziceau viziunea oficială a Bisericii, conform căreia Pământul era centrul Universului. Pentru a evita rugul, Galilei a fost obligat să își retragă public afirmațiile și și-a petrecut restul vieții în arest la domiciliu.