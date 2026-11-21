Un studiu condus de oamenii de știință de la Universitatea din Copenhaga susține că persoanele care consumă cafea în mod regulat par să aibă o comunitate mai diversă de bacterii intestinale și diferențe măsurabile în modul în care funcționează tractul lor digestiv.

„Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial și este prezentă în dieta umană de secole”, au spus Francesca Bucci, doctorandă la Universitatea din Copenhaga, și colegii săi.

„Consumul ei a fost asociat cu o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv un risc redus de mortalitate din toate cauzele și de mortalitate cardiovasculară, diabet de tip 2, declin cognitiv, depresie și anumite tipuri de cancer. Cafeaua este o băutură complexă ce conține peste 1.000 de compuși bioactivi, inclusiv metilxantine, acizi fenolici, diterpene, vitamine, compuși volatili și polizaharide, precum galactomananii și arabinogalactanii de tip II. Unii compuși fiziologic activi prezenți în cafea, cum ar fi acizii fenolici și fibrele, pot ajunge în intestinul gros fără a fi metabolizați, acționând ca substanțe de tip prebiotic și servind drept substrat pentru microbii intestinali”, au mai explicat aceștia, potrivit Sci.news.com.

„Prin urmare, în studiile populaționale, consumul de cafea a fost asociat cu compoziția și funcția microbiotei, sugerând un rol potențial în modularea interacțiunilor dintre gazdă și microbi.”

În cadrul studiului, cercetătorii au monitorizat 61 de adulți sănătoși timp de nouă zile, urmărindu-le alimentația și consumul de lichide, și analizând urina pentru a detecta cafeina și produșii săi de degradare.

Cincizeci dintre participanți au înghițit, de asemenea, o capsulă care a măsurat aciditatea, presiunea și mișcarea pe măsură ce traversa tractul digestiv.

Participanții care au consumat cafea în mai mult de trei dintre cele opt zile monitorizate, adică aproximativ 48 din cei 61 de subiecți, au prezentat deci o diversitate microbiană mai mare în probele de scaun, comparativ cu cei care au consumat cafea foarte rar.

Trei grupuri de bacterii, inclusiv Lawsonibacter și Slackia, au fost mai abundente în rândul celor care consumau cafea frecvent. Descoperirea legată de Lawsonibacter confirmă cercetări anterioare care asociau acest microb cu cafeaua.

Nivelurile mai ridicate de produși rezultați din metabolizarea cafeinei în urină au fost asociate cu un număr mai mare de contracții la nivelul colonului. De asemenea, în cazul celor care consumau cafea frecvent, intestinul subțire a prezentat o aciditate mai ridicată , adică un pH mai scăzut, față de cei care o consumau rar.

„Știm deja, din alte studii, faptul că cafeaua poate influența o serie de procese în sistemul digestiv, inclusiv secreția de acid în stomac”, a declarat dr. Henrik Munch Roager, cercetător la Universitatea din Copenhaga. „Prin urmare, există motive întemeiate să credem că ceea ce observăm nu este doar o coincidență. De asemenea, multe persoane relatează, la nivel anecdotic, că, în cazul lor, cafeaua influențează digestia.”

Rezultatele au fost publicate pe 15 septembrie în revista Gut Microbiology.