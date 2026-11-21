Safari cu urși pe Transfăgărășan a devenit ultima senzație pentru turiștIi români și mai ales străini, atrași ca un magnet de ineditul experienței. Turiștii plătesc sume piperate pentru o astfel de excursie a senzațiilor tari. Însă, deși o excursie pe Transfăgărășan poate oferi experiențe de neuitat, siguranța oamenilor și protejarea animalelor sălbatice trebuie să rămână prioritare, avertizează specialiștii.

Întâlnirea în mediul lui sălbatic cu ursul brun sau ursul carpatin a devenit o experiență turistică promovată tot mai intens pe internet. Astfel, pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai fascinante drumuri montane din România, au apărut numeroase oferte de excursii de tip Safari cu urși, adresate turiștilor români, dar mai ales celor străini, veniți din țări unde mamiferele aproape au dispărut. Aceștia nu par intimidați că incidentele cu turiști străini, unele soldate chiar cu moartea, sunt tot mai dese în ultimii ani.

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Prețul unui Safari cu urși poate ajunge la sute de euro

Pachetele turistice promit peisaje care îți taie respirația în Munții Făgăraș, dar mai ales și posibilitatea de a observa urșii în apropierea celebrului drum montan. Prețurile diferă în funcție de durata excursiei, punctul de plecare și serviciile incluse. Pachetul pornește de la aproximativ 400 de lei și ajunge la câteva sute de euro pentru un tur privat. relatează JurnaluldeArgeș.

Însă, experiența promovată ca unică atrage și riscuri majore. Specialiștii avertizează că apropierea de urși, oprirea mașinilor pentru fotografii și hrănirea animalelor sălbatice pot avea consecințe grave pentru oameni și pentru animale.

Ofertele de turism dedicate observării urșilor au devenit tot mai vizibile în mediul online. Unele excursii pornesc din Capitală, altele din Brașov. Traseele includ și opriri la obiective turistice cunoscute din județul Argeș, scrie presa locală. Printre cele mai accesibile variante se numără excursiile de o zi, cu tarife începând de la aproximativ 400 de lei de persoană. Alte pachete ajung la 667–677 de lei.

Tururile destinate turiștilor străini pot trece de 200 de dolari. Pentru experiențele private tip premium, tarifele pot fi și mai ridicate, unele oferte ajungând la aproximativ 356 de euro pentru fiecare participant.

Străinii exultă la vederea „turmelor” de urși

De regulă, traseele turistice combină parcurgerea Transfăgărășanului cu vizitarea unor obiective celebre precum Cetatea Poenari, Barajul Vidraru și Lacul Vidraru. Principalul atu de marketing rămâne șansa de a observa urșii bruni în apropierea drumului. Unele oferte sunt prezentate în limba engleză, adresându-se mai ales vizitatorilor străini interesați de fauna sălbatică și de peisajele magnifice ale Munților Carpați.

Recenziile recente ale străinilor arată că aceștia sunt încântați. Se bucură că au văzut chiar și 6-7 sau 18-19 urși, Alții dezamăgiți de vreme, de geamurile mici de la autobuz prin care nu au putut să vadă mare lucru, de toaletele de la Bâlea Lac sau de faptul că drumul nu era complet deschis în acea perioadă.

Deși în anunțuri se precizează clar că animalele vor fi privite în mod responsabil în mediul lor natural, de la distanțe sigure de-a lungul drumului, inflația de filmări de pe Internet cu turiști care hrănesc și fotografiază în mod inconștient jivinele, deși este interzis prin lege, arată că omul este mai atras de pericol decât de siguranța proprie.

Număr record de turiști străini atacați de urși în 2026

Specialiștii din domeniul silvic avertizează că interacțiunea directă dintre oameni și urși trebuie evitată cu orice preț. Astfel, Dragoș Ionescu, inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Argeș, atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupun aceste gesturi. Potrivit acestuia, turiștii nu cunosc întotdeauna regulile de siguranță obligatorie. Ei pot considera că apropierea de un urs este relativ lipsită de pericol. Specialistul a avertizat că în acest an au fost înregistrate numeroase incidente în care turiști străini au fost atacați de urși pe Transfăgărășan.

„Anul acesta s-au întâmplat cele mai multe accidente cu turiști străini. Nu știu ce condiții sunt sau ce le spun cei care practică acest tip de turism, dar, în mod sigur, nu îi învață și regulile de siguranță pe care noi le-am pus și pe panouri, le-am pus și pe bannere mari pe Barajul Vidraru, în afară de cele ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Nu li se explică regulile și consideră că, dacă se apropie de urși/fac fotografii cu ei, sunt în siguranță. Noi nu suntem de acord cu acest tip de turism, noi am încercat prin demersuri făcute tot anul 2026 să preîntâmpinăm interacțiunea dintre om și urs și invers. Am încercat să avem prezență cât se poate de mare pe acel sector de drum unde se întâmplă accidentele”, a declarat Dragoș Ionescu pentru sursa citată.

Pentru prevenirea unor astfel de incidente cu posibile consecințe tragice, au fost organizate echipe mixte de control, cu reprezentanți ai instituțiilor de mediu, ai Gărzii Forestiere, ai Direcției Silvice și ai Jandarmeriei. Reprezentantul Direcției Silvice Argeș subliniază că instituția nu încurajează turismul bazat pe întâlniri cu urșii de pe marginea drumului, căci astfel se poate favoriza apropierea animalelor de oameni.

Vizitatorii sunt sfătuiți să nu hrănească urșii, să nu încerce să se apropie de ei și să nu iasă din mașină pentru a face fotografii. Animalele trebuie admirate numai de la distanță, fără intervenții sau gesturi care le pot modifica comportamentul natural.

De ce ies urșii în apropierea mașinilor pe Transfăgărășan

Unul dintre marile motive de alertă este că numeroși urși s-au obișnuit cu prezența oamenilor și cu hrana oferită de ei. În timp, animalele asociază zgomotul motoarelor și oprirea mașinilor cu șansa de a primi mâncare. Acest comportament le poate face să rămână în apropierea drumului și să se apropie cu îndrăzneală de vizitatori.

Dumitru Grecu, managerul Hotelului „Valea cu Pești” din județul Argeș, apreciază că observarea urșilor ar trebui să se desfășoare exclusiv în spații special amenajate, unde există reguli clare și condiții de siguranță. Acesta a relatat că a avut experiențe de observare a animalelor în observatoare special construite de Romsilva. Totuși, consideră riscantă organizarea unor excursii în care turiștii pot urmări urșii direct de pe marginea drumurilor.

Animalul a devenit periculos chiar și pentru vânători

„Este obligatoriu să fie amenajat, pentru că, altfel, este periculos. Eu m-am întâlnit cu sute de urși, dar cu peste zeci de urși m-am întâlnit față în față. E periculos ursul și, dacă se face un asemenea produs turistic, obligatoriu trebuie niște măsuri foarte serioase. Repet, am făcut cu ani în urmă, când nu era ursul prezent, dar în observatoarele Romsilva, care erau speciale pentru vânătoare sau pentru observație. Acum, cred că este un pic riscant să se facă la întâmplare sau din mașină, cum fac majoritatea celor care vin pe Transfăgărșan și, mai mult decât atât, le mai dau și mâncare și fac foarte mult rău. Eu cred în continuare că ursul are locul lui în mijlocul pădurii și interacțiunea lui cu omul ar trebui să fie întâmplătoare și extrem de rară. Cam așa ar trebui gândit, pentru că e un animal sălbatic destul de periculos și, în anumite situații, atacă imprevizibil. Chiar acum am avut, de curând, niște vânători care au vânat niște urși prin zona noastră și îmi povesteau că nu pică de la primul glonț, deci ursul este foarte rezistent, chiar și pentru vânători este un risc. Așa că, grijă mare! Cine vinde un asemenea produs turistic își asumă riscuri și trebuie să aibă mare grijă”, a declarat Dumitru Grecu.

La rândul său, Manu Nedelea (foto), ghid turistic local din Corbeni, spune că a primit numeroase solicitări din partea turiștilor străini pentru excursii exotice de acest tip, însă a preferat să le refuze. Motivul este legat de comportamentul unor vizitatori care încearcă să se apropie de animale pentru fotografii și filmări sau chiar să le ofere mâncare.

„Și eu am avut solicitări o grămadă, în special de la turiștii străini, dar le-am refuzat pe toate, fiindcă sunt niște situații periculoase”, explică Manu Nedelea.

Ghidul avertizează că urșii care au fost hrăniți în mod repetat nu mai reacționează tipic ca animalele sălbatice care evită instinctual contactul cu oamenii.

Amenzi de până la 30.000 de lei pentru hrănirea urșilor

Hrănirea animalelor sălbatice aflate în libertate este interzisă și poate atrage sancțiuni importante. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Argeș, amenzile pentru hrănirea urșilor pot ajunge la 30.000 de lei. În 2026 au fost aplicate 4 sancțiuni, valoarea totală a amenzilor fiind de 40.000 de lei.

Specialiștii fac diferența între observarea animalelor în spații dedicate, special amenajate, unde activitatea se desfășoară sub supravegherea personalului instruit, și întâlnirile întâmplătoare sau excursiile organizate pe marginea Transfăgărășanului. În observatoarele specializate există reguli stricte. Turiștii sunt însoțiți în aceste spații de persoane care cunosc comportamentul animalelor. Pe drumul montan, în schimb, opririle repetate, apropierea de urși și hrănirea acestora pot crea situații periculoase.