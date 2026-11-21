Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 21 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Goldie Hawn este una dintre cele mai îndrăgite actrițe americane, cunoscută pentru talentul său, energia debordantă și zâmbetul molipsitor. S-a născut pe 21 noiembrie 1945, în Washington D.C., SUA. Și-a început cariera ca dansatoare, iar celebritatea a cunoscut-o odată cu aparițiile în emisiunea de televiziune “Rowan & Martin’s Laugh-In”. În 1970, a obținut Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, datorită interpretării sale din filmul Cactus Flower. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase producții de succes, printre care Private Benjamin, Overboard, Death Becomes Her și The First Wives Club. Stilul său plin de umor și naturalețea au transformat-o într-o prezență emblematică a cinematografiei americane. Pe plan personal, formează de peste patru decenii un cuplu cu actorul Kurt Russell. Este mama actriței Kate Hudson și a actorilor Oliver Hudson și Wyatt Russell. Goldie Hawn s-a remarcat și prin implicarea în proiecte caritabile dedicate educației și echilibrului emoțional al copiilor, fondând organizația Hawn Foundation. Ea rămâne un simbol al eleganței, optimismului și longevității artistice.

Ioan Chirilă, cunoscut și sub numele de “Nea Vanea”, a fost unul dintre cei mai apreciați jurnaliști și scriitori sportivi din România. Născut pe 25 octombrie 1925, la Ismail (astăzi în Ucraina), a devenit celebru prin talentul său de a transforma evenimentele sportive în povești captivante, pline de emoție, sensibilitate și pasiune. A lucrat la publicația “Sportul popular”, devenită ulterior “Gazeta Sporturilor”, unde a ocupat mai multe funcții. A fost prezent la numeroase Campionate Mondiale de Fotbal și Jocuri Olimpice, relatând performanțele marilor sportivi ai lumii. Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se numără Nadia, Glasul roților de tren, Argentina și Lucescu și drogul său, fotbalul. Ioan Chirilă a avut un stil jurnalistic inconfundabil, îmbinând informația sportivă cu literatura și arta povestirii. A fost căsătorit cu actrița Iarina Demian, cu care a avut doi copii: antrenorul de fotbal Ionuț Chirilă și actorul și muzicianul Tudor Chirilă. S-a stins din viață pe 21 noiembrie 1999, la Bucureşti. În onoarea sa, se acordă anual Premiile “Ioan Chirilă”, dedicate excelenței în jurnalismul sportiv.

Ziua Mondială a Salutului (World Hello Day) este sărbătorită în fiecare an pe 21 noiembrie, fiind dedicată comunicării, prieteniei și înțelegerii între oameni. Această zi a fost marcată pentru prima dată în 1973, ca răspuns la conflictele internaționale din acea perioadă. Ideea este simplă, dar plină de semnificație: fiecare persoană este încurajată să salute cel puțin zece oameni, transmițând astfel un mesaj de pace, respect și bunăvoință. Un simplu “Bună ziua!”, un zâmbet sau o strângere de mână pot deschide uși, pot apropia suflete și pot transforma o zi obișnuită într-una mai frumoasă. Salutul este mai mult decât o formulă de politețe, este primul pas spre dialog, apropiere și respect reciproc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1694: Voltaire 🇫🇷✒️ Numele adevărat al autorului a fost François-Marie Arouet. A adoptat pseudonimul de Voltaire în 1718, după încarcerarea la Bastilia

🎂1895: Traian Grozăvescu 🇷🇴🎼 tenor. Câștigă stima unor muzicieni celebri precum Richard Strauss, Arturo Toscanini, Pietro Mascagni, Franz Schalk. Pe 10 februarie 1927, a cântat pentru ultima dată pe scena operei din Viena în “Rigoletto”. După doar cinci zile, pe 15 februarie, într-un acces de gelozie, soția sa, Nelly Koveszdy (presa interbelică o numește și Mary), fosta nevastă a unui ofițer de jandarmi de care divorțase pentru tânărul artist, l-a ucis cu un revolver

🎂1919: Mihai Flamaropol 🇷🇴⚽️🥅 jucător de fotbal și hocheist. Mihai Ionescu îl caracterizează în cartea „101 idoli ai gazonului” ca fiind „înalt, subțire, ca înfățișare star de cinema, cu un mers ușor legănat, alură de decatlonist, cu o ținută vestimentară ireproșabilă, mereu în pas cu moda”

🎂1944: Valer Dorneanu 🇷🇴⚖️ în perioada 2016-2022 a ocupat funcția de președinte al Curții Constituționale a României (CCR)

🎂1945: Goldie Hawn 🇺🇸🎬

🎂1948: Deborah Shelton 🇺🇸🎬 Body Double (1984), Dallas (1978 – 1991). Miss SUA 1970

🎂1957: George Alexandru 🇷🇴🎭🎬

🎂1963: Nicollette Sheridan 🇬🇧🎬

🎂1965: Björk 🇮🇸🎤 cel mai bine cunoscută datorită vocii ei expresive și a stilului muzical divers și eclectic, care reflectă inspirații și influențe din multe genuri, incluzând pop, jazz, muzică de ambianță, muzică clasică, electronică, rock alternativ și muzică folk, dar și prin costumele excentrice

🎂1977: Tudor Sișu 🇷🇴🎤 În 1994 înființează alături de 3 vecini de bloc C-Nyk, Dani și George, trupa Il-Egal, una din primele trupe de gangsta rap din România. În 1996, prin intermediul lui Tataee de la B.U.G. Mafia, îl întâlnește pe Puya (membru Ghetto Birds la acea vreme), cei doi înființând trupa La Familia

🎂1979: Vincenzo Iaquinta 🇮🇹⚽️ a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 2006

🎂1984: Jena Malone 🇺🇸🎬 Contact (2007), Donnie Darko (2001), Pride & Prejudice (2005), Into the Wild (2007), The Ruins (2008), The Neon Demon (2016), Love Lies Bleeding (2024)

Decese 🕯

🕯️1887: Petre Ispirescu 🇷🇴✒️ culegător de basme populare românești pe care le-a repovestit cu un har remarcabil

🕯️1916: Împăratul Franz Joseph I al Austriei 🇦🇹🇭🇺♛ Domnia sa de 68 de ani a fost a patra ca lungime dintre domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit și a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului

🕯️1991: Dan Merișca 🇷🇴✒️ scriitor de science-fiction, autorul volumului Revoltă în labirint

🕯️1999: Ioan Chirilă 🇷🇴✒️ jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive

🕯️2012: Șerban Ionescu 🇷🇴🎭🎬 a decedat la 62 de ani de scleroză

Evenimente📋

📋📺 Ziua mondială a televiziunii

📋👋 Ziua mondială a salutului (World Hello Day)

Calendar 🗒️

🗒️1615: Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki și Samuel Koreki, îl invinge pe Ștefan Tomșa a Tătăreni și se înscăunează domn al Moldovei

🗒️1740: Începe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara; monumentul a fost ridicat în amintirea epidemiei care a devastat întregul Banat în 1739

🗒️1783: La Paris, Jean-François Pilâtre de Rozier și François Laurent d’Arlandes au realizat primul zbor din lume într-un balon cu aer cald; zborul a durat 25 de minute, pe o distanta de 9 km iar altitudinea maximă atinsă a fost de 900 de metri

🗒️1784: Împăratul Iosif al II-lea ordonă reprimarea Răscoalei conduse de Horea

🗒️1789: Carolina de Nord a devenit cel de-al 12-lea stat american

🗒️1877: Thomas Edison anuntă invenția fonografului, o mașină care poate înregistra sunete

🗒️1880: Printr-un act semnat la Sigmaringen, prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I este desemnat prinț moștenitor al coroanei României

🗒️1916: Carol I al Austriei îi succede la tron împăratului Franz Joseph I

🗒️1920: Duminica Însângerată: treizeci de demonstranți sunt împușcați de poliție la Dublin

🗒️1922: Rebecca Felton este învestită în funcția de prima femeie din SUA senator. Este reprezentanta statului Georgia și are 87 de ani

🗒️1933: Ion Mihalache devine președinte al Partidului Național Țărănesc în urma demisiei lui Al. Vaida-Voievod. Va fi arestat în 1947 și condamnat la închisoare de comuniști, unde va și muri, în 1963

🗒️1944: Armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munților Bukk

🗒️1995: Acordul de la Dayton (SUA). Este consfintit astfel Acordul de pace asupra Bosniei, semnat de către președinții bosniac, Alia Izetbegovici, croat, Franio Tudjman și sârb, Slobodan Milosevici, semnat la 14 dec. 1995, la Paris. Sfârșitul războiului civil din Bosnia

🗒️2002: NATO invită Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia să devină membre, la 1 ianuarie 2004

🗒️2019: Primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, este acuzat oficial de procurorul general Avichai Mandelblit de luare de mită și abuz de încredere, în trei dosare penale