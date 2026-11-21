O cercetare realizată de Youth Endowment Fund a scos la iveală faptul că o treime dintre adolescenții din Regatul Unit au reușit să eludeze verificările de vârstă online. Cea mai populară metodă, utilizată de 12% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, este utilizarea rețelelor private virtuale (VPN), potrivit Daily Mail.

VPN-urile ascund locația reală a utilizatorului prin redirecționarea conexiunii printr-un server aflat la distanță, creând impresia că utilizatorul accesează site-ul dintr-o țară în care nu există verificări de vârstă.

Jeremy Miles, director executiv al Youth Endowment Fund, afirmă: „Restricțiile de vârstă ar putea contribui la reducerea expunerii copiilor la conținut dăunător, însă mulți adolescenți găsesc pur și simplu modalități de a le ocoli.”

Noul raport al Youth Endowment Fund se bazează pe un sondaj efectuat în rândul a 9.988 de copii din Anglia și Țara Galilor, desfășurat între lunile mai și iulie 2026 – la aproape un an după intrarea în vigoare a prevederilor privind siguranța copiilor din cadrul Legii privind siguranța online.

Teoretic, această legislație impunea tuturor site-urilor care găzduiesc conținut „dăunător” să implementeze restricții de vârstă riguroase, pentru a împiedica accesul persoanelor sub 18 ani. În realitate, însă, site-urile mai mari și mai bine reglementate au introdus restricții, în timp ce operatorii mai mici, mai puțin scrupuloși, au ignorat pur și simplu regulile.

Adolescenții folosesc inclusiv actele de identitate ale adulților

O cercetare recentă a fundației Lucy Faithfull Foundation a arătat că aproape 45% dintre utilizatorii adulți (peste 18 ani) de conținut pornografic din Regatul Unit au accesat site-uri care nu impun verificarea vârstei, de la intrarea în vigoare a noilor reglementări. În prezent, Youth Endowment Fund a demonstrat că și persoanele sub 18 ani exploatează aceleași lacune legislative.

Dintre adolescenții care petrec mai mult de cinci ore pe zi pe rețelele de socializare, 13% au declarat că accesează site-uri alternative care nu solicită verificarea vârstei. Cu toate acestea, unii adolescenți au dat dovadă de mai multă creativitate în găsirea unor soluții alternative, apelând chiar la ajutorul adulților.

Peste opt la sută dintre adolescenți au declarat că au folosit contul sau dispozitivul unui adult, fără acordul acestuia, pentru a evita verificarea vârstei în mediul online. În același timp, cinci la sută au menționat că au cerut cu împrumut actul de identitate al unui adult pentru a trece de verificare, iar 3,9 la sută au recunoscut că au luat actul de identitate al unui adult fără permisiune, mai scrie sursa citată anterior.

Mai mult de șase la sută dintre adolescenți au afirmat chiar că au solicitat ajutorul unui adult pentru a trece de sistemele automate de recunoaștere facială, concepute pentru a determina vârsta pe baza unei fotografii sau a unui videoclip.

În cazul adolescenților care petrec zilnic mai mult de cinci ore pe rețelele de socializare, toate aceste procente au fost mai ridicate.

Ce tipuri de conținut interzis accesează minorii

Un sfert dintre adolescenții care au recunoscut că au găsit o modalitate de a ocoli restricțiile au precizat că au făcut acest lucru pentru a vizita „site-uri care conțin nuditate sau materiale sexual explicite”.

Pe locul următor s-a situat „conținutul violent care implică personaje fictive sau desene animate”, accesat de 18 la sută dintre adolescenți.

Această categorie include orice tip de conținut restricționat în funcție de vârstă, care este de natură fictivă și prezintă violență – inclusiv desene animate, anime-uri, emisiuni TV sau filme cu actori reali.

Totodată, unul din șase adolescenți care au eludat restricțiile de vârstă a făcut acest lucru pentru a accesa platforme de jocuri de noroc sau pariuri online, în timp ce 12 la sută au vizitat site-uri care conțin „materiale violente în care apar persoane reale”.

Băieții au fost mai predispuși să acceseze toate formele de conținut restricționat în funcție de vârstă, cu excepția materialelor legate de autovătămare sau sinucidere; acestea din urmă au fost accesate de 10 la sută dintre fete, comparativ cu 7,2 la sută dintre băieți.

88% dintre adolescenți susțin existența unei limite de vârstă pe rețelele sociale

Deși depun eforturi considerabile pentru a evita aceste restricții, 88% dintre adolescenți consideră, totuși, că ar trebui să existe o vârstă minimă pentru accesarea rețelelor de socializare. Cu toate acestea, doar o treime dintre ei sunt de părere că această limită ar trebui să fie de 16 ani sau mai mult. Aproape jumătate dintre adolescenți au considerat că petrecerea unui timp mai scurt pe rețelele de socializare le-ar îmbunătăți relațiile de familie și sănătatea mintală.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că adolescenții ar accepta de bunăvoie o interdicție. Aproape jumătate dintre ei au declarat că ar găsi o modalitate de a ocoli restricțiile, dacă acestea ar fi impuse categoriei lor de vârstă.

Elijah, membru al Consiliului Consultativ al Tinerilor din cadrul Youth Endowment Fund, afirmă: „Pentru mulți tineri, realitatea este că, dacă le elimini accesul la rețelele de socializare, le răpești, de fapt, sentimentul de apartenență la o comunitate și conexiunea cu ceilalți.

Consider că este extrem de important să ne asigurăm că tinerii nu umplu acest gol, marcat de singurătate, cu un alt tip de conținut, și mai dăunător.”