O studentă din Statele Unite a conceput un prototip de test de sarcină sub forma unei acadele comestibile, destinat femeilor nevăzătoare și celor cu deficiențe de vedere. Dispozitivul, numit Tact, ar putea permite utilizatoarelor să afle singure rezultatul unui test, fără ajutorul altei persoane și fără să renunțe la intimitate. Rezultatul este transmis prin modificări ale texturii acadelei, care pot fi detectate cu ajutorul limbii, conform Smithsonian magazine.

Studenta care a început să dezvolte prototipul s-a inspirat din povestea unei nevăzătoare de pe TikTok care și-a făcut un test de sarcină

Sneha Rao, studentă în vârstă de 27 de ani la masteratul de design al Universității Carnegie Mellon, a început să dezvolte proiectul acadelei după ce a descoperit povestea unei femei nevăzătoare care nu putea să își facă singură un test de sarcină.

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În 2024, Joanne Hewitson a povestit pe TikTok despre dificultățile pe care le întâmpină femeile cu deficiențe de vedere atunci când vor să afle dacă sunt însărcinate. Majoritatea testelor disponibile pe piață oferă rezultate vizuale, prin linii sau modificări de culoare. Din acest motiv, Hewitson a trebuit să apeleze la sora sa pentru a interpreta rezultatul.

Pentru Rao, problema nu ținea doar de accesibilitatea produselor medicale, ci și de dreptul femeilor la intimitate și autonomie. Ea a atras atenția că există situații în care o femeie nevăzătoare nu are o persoană de încredere căreia să îi ceară ajutorul sau poate se află într-o relație abuzivă.

„Nu era vorba doar despre inconvenient. Era vorba despre momentele în care intimitatea este o nevoie de siguranță”, a explicat studenta.

Aproape nouă milioane de americani au deficiențe de vedere, iar peste 50% sunt femei

Aproape nouă milioane de persoane din Statele Unite trăiesc cu diferite forme de dizabilitate vizuală, inclusiv orbire. Dintre acestea, 4,8 milioane sunt femei și fete, ceea ce reprezintă 54% din totalul persoanelor cu deficiențe de vedere, potrivit datelor din Sondajul Comunitar American realizat de Biroul de Recensământ al SUA

Stephanie Enyart, responsabilă pentru politici publice și cercetare la Fundația Americană pentru Nevăzători, a explicat că problemele de accesibilitate apar încă de la ambalajul testelor. Femeile care au probleme cu vederea trebuie să poată verifica termenul de valabilitate, să citească instrucțiunile și să interpreteze rezultatul.

În plus, aplicațiile de asistență vizuală, precum Be My Eyes, Seeing AI și Aira, nu rezolvă complet problema. Acestea presupun fotografierea sau filmarea testului, iar imaginile sunt analizate ulterior cu ajutorul inteligenței artificiale sau al unei persoane.

Astfel, femeile trebuie să accepte implicarea unei terțe părți într-un moment personal. Stephanie Enyart a subliniat că unele dintre ele nu doresc ca partenerul, familia sau prietenii să afle rezultatul înainte ca ele să decidă să împărtășească vestea.

De ce a ales studenta o acadea în locul unui dispozitiv electronic

În ianuarie, sub îndrumarea lui Wayne Chung, expert în inginerie biomedicală la Carnegie Mellon, Sneha Rao a început să lucreze la proiectul Tact.

Inițial, studenta a luat în calcul un dispozitiv care să citească testele de sarcină obișnuite și să transforme rezultatul într-un format audio sau tactil. Ideea a fost abandonată din cauza problemelor legate de confidențialitate.

Un astfel de sistem ar fi presupus folosirea unei aplicații, a unui dispozitiv sau a unui server. Fotografiile și informațiile transmise ar fi putut lăsa urme digitale.

„În momentul în care fotografiezi un test de sarcină și îl trimiți oriunde, ai creat o înregistrare. Acea imagine există undeva”, a explicat Rao.

Studenta a căutat, în schimb, o soluție care să nu implice tehnologie electronică și care să dispară după utilizare. Așa a ajuns la ideea unui test comestibil, care să detecteze hormonul hCG din salivă.

Cum funcționează testul de sarcină Tact

Tact are forma unei acadele plate, ovale, pe care utilizatoarea trebuie să o introducă în gură. Dispozitivul este conceput să detecteze prezența gonadotropinei corionice umane (hCG), hormon produs de organism în timpul sarcinii. Dacă hormonul este detectat, suprafața acadelei dezvoltă mici umflături, pe care femeia le poate simți cu limba.

Rezultatul este transmis printr-un sistem tactil simplu:

Dacă apar umflături pe ambele părți ale acadelei, rezultatul este pozitiv.

Dacă umflăturile apar doar pe o parte, rezultatul este negativ.

Dacă nu apare nicio umflătură, testul este invalid.

Rao a luat în calcul și posibilitatea ca gustul să indice rezultatul, dar a renunțat la această variantă. Un gust dulce ar putea fi asociat cu o veste bună, iar unul amar cu o veste neplăcută. O asemenea alegere ar fi putut influența emoțional utilizatoarea. Din acest motiv, studenta a optat pentru modificarea texturii, un indicator pe care îl consideră mai neutru.

Acadeaua pentru detectarea unei sarcini este făcută doar din gelatină

Pentru realizarea prototipului, Rao a testat mai multe materiale și forme. A imprimat în format 3D diferite modele de suprafețe cu protuberanțe, ca să identifice textura cea mai ușor de recunoscut cu limba. În cele din urmă, a ales gelatina, datorită proprietăților sale și a posibilității de a controla consistența produsului prin modificarea concentrației.

Materialul poate avea o textură moale sau una mai fermă și poate absorbi lichid, fără să fie nevoie de un mecanism suplimentar. În plus, gelatina este comestibilă, accesibilă ca preț și se poate dizolva după utilizare.

În prezent, Rao lucrează la integrarea matricei de gelatină cu un aptamer de ADN . Acesta este un fragment scurt de ADN monocatenar, conceput să recunoască și să se lege de hormonul hCG. Cercetările existente arată că saliva poate fi utilizată pentru detectarea hormonului și poate oferi rezultate cu o precizie de până la 96%.

Testul nu este încă disponibil pe piață

Deși proiectul a primit reacții pozitive, există încă întrebări legate de eficiența și timpul necesar pentru obținerea unui rezultat. Testele de sarcină trebuie să ofere rezultate cât mai devreme. În mod obișnuit, testele de sânge pot detecta sarcina la aproximativ 7-10 zile după concepție, în timp ce testele de urină pot oferi un rezultat după 12-14 zile.

Rămâne de stabilit dacă un test pe bază de salivă poate oferi rezultate la fel de fiabile într-un interval comparabil cu cel al testelor de urină utilizate acasă. Institutul Național Regal pentru Nevăzători a dezvoltat un prototip de test de sarcină cu rezultate tactile, sub forma unor umflături din silicon. De asemenea, în timpul pandemiei de COVID-19, Institutele Naționale de Sănătate din SUA au finanțat proiecte pentru dezvoltarea unor teste de diagnostic accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.

Cu toate acestea, multe dintre aceste soluții nu au ajuns pe piață. Studenta a recunoscut că Tact mai are de parcurs etape importante până la o eventuală comercializare. Produsul trebuie să câștige încrederea utilizatoarelor, iar încadrarea sa între reglementările cu privire la siguranța alimentară și cele aplicabile dispozitivelor medicale ar putea complica procesul de autorizare.

Deocamdată, Tact rămâne un prototip aflat în dezvoltare. Obiectivul proiectului este ca femeile nevăzătoare și cele cu deficiențe de vedere să poată afla singure rezultatul unui test de sarcină, fără să depindă de ajutorul altcuiva și fără să își sacrifice intimitatea.