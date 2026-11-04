O mare companie aeriană care operează și în România și pe care mulți români o folosesc pentru citybreake-uri vrea să taxeze folosirea toaletelor din avion cu 2 euro

O mare companie aeriana care opereaza si in Romania si pe care multi romani o folosesc pentru citybrakeuri vrea sa taxeze folosirea toaletelor din avion.

Ryanair a provocat clienții cu întrebarea „Ar trebui să o face?” și a postat în imagine un anunț cu o altă întrebare:

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„Ar trebui să vă taxăm cu 2 euro pentru folosirea toaletei?”.

Context: Se anunță scumpiri la bilete și combustibil, mulți angajați ar putea fi dați afară

Postarea a fost făcută în contextul scumpirii biletelor de avion, anunțate în ultima lună de compania aeriană după ce directorul acesteia, Michael O’Leary, a spus că toată industria aeriană ar putea avea de suferit de pe urma crizei energetice declanșată de războiul dintre SUA și Iran. El susține că penuria de kerosen deja a crescut costurile deplasărilor.

„Dacă nu va exista o soluționare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca prețul combustibilului de aviație să rămână ridicat în 2027”, a spus el.Compania a raportat un declin trimestrial de 6% al profitului. Profitul s-a situat la 1,61 miliarde de euro în iulie-septembrie 2026, raportat la trimestrul trei din 2025, când era de 1,72 miliarde de euro.Profitul operațional a scăzut de la 1,95 miliarde de euro la 1,82 de miliarde de euro. Veniturile totale din exploatare au urcuat de la 5,48 de miliarde de euro la 5,7 miliarde de euro, potrivit The Independent.

Prețurile biletelor de avion s-ar putea scumpi în această iarnă și ar putea crește destul de mult anul viitor dacă prețul petrolului se menține peste nivelurile actuale. Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că perioada tarifelor foarte mici ar putea lua sfârșit, în condițiile în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene. Compania estimează că tarifele din sezonul rece vor fi cel puțin stabile sau chiar ușor mai mari, după scumpirile deja înregistrate în această vară.

Compania Ryanair își reevaluează costurile după creșterea costurilor la combustibil. Salariile angajaților ar putea fi înghețate și ar putea fi luate în considerare negocieri cu aeroporturile privind reducerea costurilor. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a afirmat că ar putea fi luate în calcul scăderea numărului angajaților și implementarea inteligenței artificiale în operațiunile administrative.

Sursa Foto: Ryanair