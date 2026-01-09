Turismul românesc încheie un an pe minus. Salvarea operatorilor vine tot din Occident

Operatorii de turism ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025. De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România devine o destinație atractivă pentru turiștii străini, sintetizează ProTV.

În primele 11 luni din anul trecut, numărul turiștilor în România a scăzut cu 4,1%, de la peste 11 milioane în 2024 la 10,6 milioane, potrivit Institutului Naţional de Statistică. S-au înregistrat creșteri semnificative doar în două luni: la început de an, când zăpada a umplut stațiunile montane, și în mai, de Paşte. Pe de altă parte, industria turismului a experimentat o revenire excepțională din 2024, după ce în 2023 a trecut printr-un proces de recuperare treptată după pandemia de coronavirus. În prima jumătate a anului 2025, turismul internațional a crescut cu 5% în ciuda provocărilor economice globale.

Așteptările sunt foarte mari și pentru anul 2026, dar este anticipată o schimbare majoră după ce au fost colectate date de la lanțurile hoteliere, firmele de călătorii și analiștii de trend în ultimele luni.

Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism: „Reducerea masivă a voucherelor de vacanță, trend care va continua din nefericire dacă nu luăm măsuri la nivel guvernamental…dacă nu facem nimic, scăderile se vor accentua. S-au decontat vouchere cu 30% mai puțin, dar s-au emis cu 70% mai puțin. Nu e vorba numai de vouchere de vacanță, e despre scăderea puterii de cumpărare în general al românilor, e vorba despre creșterea TVA-ului la 1 august”.

Salvarea afacerilor vine din Vest

Numărul turiștilor străini a crescut cu peste 7%, iar în România au ajuns peste 2,3 milioane de vizitatori, mai ales din Germania, Italia, Israel, Marea Britanie și SUA. Aceștia vin în special pentru că prețurile sunt mai mici decât în alte țări și sunt atrași și de biletele de avion mai ieftine decât spre alte destinații.

