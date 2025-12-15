Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Jurnaliștii BBC au întocmit o listă 20 de destinații de călătorie potrivite pentru 2026. De la o insulă polineziană înconjurată de lagune albastre până la inima regiunii viticole din Chile, acestea sunt destinațiile de top.

În ghidul din anul acesta au fost evidențiate cele mai bune locuri de călătorit, destinații care oferă experiențe incredibile, folosind turismul pentru a sprijini comunitățile locale, a proteja mediul și a conserva moștenirea lor culturală unică.

Abu Dhabi – an plin de deschideri culturale și noi atracții pentru parcuri tematice

După ani la rând de dezvoltare, Cartierul Cultural Saadiyat intră într-un final în faza sa definitorie. Cel mai mare muzeu de artă digitală din lume, TeamLab Phenomena, s-a deschis recent, urmat de emblematicul Muzeu Național Zayed. Căutarea perlelor nu a fost inventată în Emirate, dar are o poveste uriașă de spus, la fel ca și influența Islamului, răspândirea limbii arabe și viziunea părintelui fondator al țării: regretatul șeic Zayed bin Sultan Al Nahyan. Dincolo de cultură, Abu Dhabi își dublează eforturile pentru turismul în parcuri tematice.

Algeria – ruine romane, dune line și conservarea culturii

Algeria găzduiește ruine romane grandioase, peisaje deșertice suprarealiste și orașe istorice cu o combinație fascinantă de stiluri arhitecturale, bogatele atracții turistice ale Algeriei au fost mult timp ținute la distanță de un sistem complicat de vize. Algeria a depus eforturi considerabile pentru a-și atinge obiectivul de a crește numărul vizitatorilor internaționali la 12 milioane pe an până în 2030. Evoluțiile recente includ introducerea unei politici de viză la sosire pentru călătorii din excursii organizate, lansarea noii filiale a companiei aeriene Air Algérie, Domestic Airlines, în august 2025 și angajamentul guvernului de a intensifica protecția și conservarea patrimoniului său cultural, inclusiv prin formarea și sprijinul acordat celor 460.000 de artizani ai națiunii.

Valea Colchagua, Chile – vin cowboy și admirarea stelelor

La două ore sud de Santiago, Valea Colchagua din Chile se întinde de la Anzii acoperiți de zăpadă, de-a lungul graniței cu Argentina, până la Pacific, urmând coridorul sculptat de râul Tinguiririca. Cultura culinară a regiunii Colchagua ocupă un loc central în locuri precum Fuegos de Apalta, templul aerisit și însorit al lui Francis Mallmann dedicat mâncărurilor gătite la foc, în mijlocul podgoriilor cramei Montes.

Insulele Cook – acces nou la o națiune polineziană paradisiacă

Locuitorilor din Insulele Cook le place să fie vizitați – la urma urmei, sunt extrovertiții din Pacificul de Sud. Totuși, în comparație cu alte destinații din Oceania, precum Fiji, numărul turiștilor este scăzut, așa că te simți ca un vizitator binevenit în lumea lor, nu ca un turist într-o stațiune.

Costa Rica – una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate ale planetei

Călătorii care ajung în această națiune central-americană de dimensiuni reduse vor găsi o convergență rară între sălbăticie și bunăstare. Pădurea tropicală se întinde pe plaje pustii, ara se rotește peste golfuri turcoaz, iar Pacificul izbește o coastă care adăpostește 2,5% din speciile terestre cunoscute la nivel mondial într-o singură peninsulă. Zborurile directe din capitala San José către Puerto Jiménez, aflat în apropiere, fac acest colț îndepărtat mai ușor de accesat.

Hebride, Scoția – cercuri antice de pietre, plaje cu nisip alb și căldură comunitară

Împrăștiate de-a lungul coastei atlantice sălbatice a Scoției, insulele Hebridelor au atras de mult timp călătorii cu locurile lor sacre care înviorează inimile, plajele cu naufragiați și comunitățile unite. La vârful nordic al Hebridelor Exterioare, Lewis dezvăluie un centru de vizitare mult așteptat pentru Pietrele Menhirului Calanais , cercul mistic de piatră în formă de cruce care datează dinainte de Stonehenge. Pentru prima dată, Historic Environment Scotland va introduce, de asemenea, o taxă pentru vizitatori, contribuind la protejarea a 5.000 de ani de istorie neolitică.

Ishikawa, Japonia – meșteșuguri tradiționale

În ziua de Anul Nou din 2024, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a devastat peninsula Noto din Japonia, în prefectura Ishikawa. Doi ani mai târziu, liderii locali îndeamnă vizitatorii să revină pentru a sprijini regenerarea zonei.

Insulele Komodo, Indonezia – recifele delicate și conservarea habitatului

Izvorâte din turcoazul Mării Flores, Insulele Komodo rămân unul dintre marile teatre ale vieții sălbatice ale planetei. În cadrul acestui parc național inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO , plajele cu nisip roz se întâlnesc cu dealurile de savană, grădinile de corali abundă de pisici de mare, iar ultima populație sălbatică de dragoni Komodo din lume cutreieră libertatea.

Loreto, Baja California Sur, Mexic – ape bogate în fauna sălbatică, insule deșertice

Pe măsură ce se apropie cea de-a 30-a aniversare a Parcului Național Golful Loreto , povestea sa privind conservarea continuă să se aprofundeze. Parcul protejează peste 200.000 de hectare din Golful California – care găzduiește balene albastre, țestoase marine și colonii de lei de mare din California – și rămâne una dintre cele mai influente victorii de mediu din Mexic, conduse de comunitatea locală.

Muntenegru – Golful Kotor orbitor și sălbăticia neatinsă

Unul dintre cele mai tinere state suverane din lume, Muntenegru, își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare în 2026. Cu o populație de mai puțin de 650.000 de locuitori și un amestec de influențe ilirice, romane, otomane și iugoslave, această națiune balcanică aflată la început de drum a devenit cunoscută în primul rând pentru coasta sa – în special pentru gloriosul Golf Kotor, asemănător unui fiord, cu avanposturile sale venețiene bine conservate și orașele vechi înconjurate de ziduri.

Coasta Oregonului , SUA – modalități noi de a explora una dintre cele mai spectaculoase linii de coastă ale SUA

Întinzându-se pe aproape 600 de kilometri de la falezele dramatice ale Defileului Râului Columbia din nord până la pădurile impunătoare de sequoia din sud, Coasta Oregonului este un amestec fascinant de forță și frumusețe. Întinzându-se pe aproape 600 de kilometri de la falezele dramatice ale Defileului Râului Columbia din nord până la pădurile impunătoare de sequoia din sud, Coasta Oregonului este un amestec fascinant de forță și frumusețe.

Oulu, Finlanda – un oraș arctic în plină înflorire creativă pentru anul 2026

Situat chiar sub Cercul Polar Arctic, Oulu intră în lumina reflectoarelor în 2026 ca una dintre Capitalele Culturii Europei – o piatră de hotar care promite să remodeleze modul în care călătorii percep nordul mai liniștit al Finlandei.

Philadelphia, SUA – celebrarea a 250-a aniversare a SUA și un an important pentru sport

Statele Unite s-au născut la Philadelphia pe 4 iulie 1776. În 2026, orașul va ocupa din nou un loc central, celebrând cea de-a 250-a aniversare a națiunii cu un program de un an dedicat istoriei, sportului și artei.

Phnom Penh, Cambodgia – o nouă eră pentru capitala Cambodgiei

Phnom Penh trece printr-un moment de glorie. Multă vreme umbrită de Siem Reap, capitala pășește cu încredere în 2026 odată cu lansarea noului Aeroport Internațional Techo cel mai mare proiect de infrastructură realizat vreodată în Cambodgia. Terminalul futurist – decorat cu un Buddha gigantic din argint – este așteptat să îmbunătățească accesul internațional pe parcursul anului 2026, cu noi rute din Emiratele Arabe Unite, Turcia, China și Japonia, făcând orașul mai ușor de accesat ca niciodată.

Guimarães, Portugalia – locul de naștere al Portugaliei

La doar 65 km în interiorul țării de Porto, Guimarães este uimitor de puțin cunoscut pentru un oraș considerat locul de naștere al Portugaliei în secolul al XII-lea și prima sa capitală. Nucleul său medieval frumos conservat este o încurcătură de piețe și străzi pietruite, presărate cu palate grandioase și restaurante cu terasă, de la locuri cu stele Michelin la restaurante relaxate și baruri cu bere artizanală.

Samburu, Kenya – peisaje fără aglomerație, animale sălbatice rare

Dincolo de agitația orașului Nairobi și de ambuteiajele din Masai Mara se află comitatul Samburu, o zonă izolată din nordul Kenyei care a prioritizat de mult timp eforturile sale de conservare a mediului și a comunității. În 2026, regiunea adesea trecută cu vederea își concentrează atenția asupra aventurii cu impact asupra mediului, cu un nou proiect de astroturism.

Santo Domingo, Republica Dominicană – agitația festivă a unui oraș renăscut

În 2026, Santo Domingo este gata de sărbătoare. Aleasă pentru a găzdui cea de-a 25-a ediție anuală a Jocurilor Olimpice Central-Americane și Caraibiene, între 24 iulie și 8 august, cea mai veche oraș european din America se pregătește pentru un aflux de sportivi din 37 de țări care vor concura la cea de-a 100-a aniversare a competiției.

Valea Slocan, Columbia Britanică, Canada – noua potecă puternică care onorează un capitol definitoriu din istoria Canadei

Situată într-o vale cu lacuri limpezi și păduri adânci și încadrată de munții Purcell și Selkirk, regiunea Slocan a atras mult timp călătorii în căutarea unei frumuseți naturale și aspre. În 2026, Traseul Moștenirii Japoneze Canadiene – un traseu autoghidat care onorează pe cei dezrădăcinați și izolați cu forța aici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – va adăuga o semnificație mai profundă acestui peisaj.

Uluru, Australia – o nouă modalitate de a merge pe un pământ străvechi și sacru

Octombrie 2025 a marcat 40 de ani de când istoricul Uluru Handback a returnat acest loc sacru proprietarilor săi tradiționali Anangu – o piatră de hotar care continuă să remodeleze modul în care Australia interacționează cu siturile aborigene. Națiunea a parcurs un drum lung de când vizitatorii au fost încurajați să escaladeze ceea ce era cunoscut pe atunci sub numele de Ayers Rock, o practică interzisă oficial în 2019. Astăzi, Anangu își spun poveștile în termenii lor, iar călătorii se pot conecta cu acest pământ străvechi în moduri mai profunde și mai semnificative.

Uruguay – lagune pline de flamingo, fripturi de clasă mondială

Situat între Brazilia și Argentina, Uruguay este una dintre cele mai mici națiuni din America de Sud, înghesuită între cele mai mari două națiuni ale continentului. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale modeste, oferă o gamă uimitoare de excursii cu animale sălbatice, arhitectură colonială și dune bătute de vânt – și a devenit în liniște una dintre cele mai progresiste destinații din regiune.