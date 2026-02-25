Ion Cristoiu: De ce nu s-a dus Nicușor Dan la Kiev alături de alți lideri europeni

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție absența lui Nicușor Dan de la Kiev, acolo unde au fost prezenți alți lideri europeni.

„Intervenind marți seară la emisiunea Marius Tucă Show, unde era prezent și domnul Dungaciu, în chestiunea aniversării, sărbătoririi a 4 ani de război, după alți tefeliști, a 4 ani de rezistență eroică a poporului ucrainean, am ridicat chestiunea criticilor aduse lui Nicușor Dan de către tefeliști, cu nucleul lor, USR-iștii, pentru că nu a fost la Kiev. Vă reamintesc, au fost prezenți la Kiev liderii lumii europene, președinta Comisiei, președinta Consiliului, lideri ai Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Croației, Norvegiei și Suedei. Și, sigur, a lipsit Nicușor Dan, după opinia, criticile aduse de o gașcă din care fac parte Vladimir Tismăneanu, Baconschi, Mîndruță.

Eu, aseară, am fost de acord cu observațiile acestor tefeliști că acestor slăvitori ai Ucrainei (…). Am fost de acord cu ideea că această absență ar fi un semnal dat de Nicușor Dan către Donald Trump, după ce a fost sictirit la Washington. Am fost de acord. Am spus că da, se pare că Nicușor Dan a înțeles lecția, că a fost o lecție dată de Donald Trump prin acea politică de tip „hai sictir”. Însă, în dimineața asta mi-am dat seama că eu iar am greșit enorm în legătură cu Nicușor Dan, că l-am luat în serios. Îi caut în spatele unor mișcări, unor manevre, fapte, vorbe, de cum intri, lovituri, diversiuni. Și, până acum, m-a tras de sfoară”, a spus Ion Cristoiu.

„S-a temut că sporește numărul de gafe pe metrul pătrat”

„Cazul vizitei la Kiev nu cred că are vreo legătură cu vreo politică, ci cu persoana fizică a președintelui României. El nu s-a dus pentru că a venit răvășit, ca personalitate, din America, după 2 schimbări uriașe de fus orar. (…) După asta, cred că a luat în calcul că ar putea să facă noi gafe. De exemplu, trebuia să coboare din tren. Vă imaginați că putea să calce greșit și să cadă, să se rostogolească. Gafă. Liderii au făcut, printre care, o manifestare simbolică. Au depus niște lumânări la maidan, unde erau portretele celor căzuți. Imaginați-vă ce ar fi fost pentru Nicușor Dan să respecte acest protocol.

S-ar fi împiedicat, i s-ar fi stins lumânarea. Ce făcea cu carnetul? (…) Deci eu cred că nu s-a dus pentru că s-a temut că sporește numărul de gafe pe metrul pătrat care l-a produs pe bandă rulantă de când a devenit președinte”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă: