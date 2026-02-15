Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Orașul cel mai urât din lume care atrage turiștii ca un magnet. În ce constă farmecul său

Orașul cel mai urât din lume care atrage turiștii ca un magnet. În ce constă farmecul său

15 feb. 2026, 16:54, Turism
Orașul cel mai urât din lume care atrage turiștii ca un magnet. În ce constă farmecul său
Charleroi. Foto Shutterstock

Cotidianul olandez „De Volkskrant” a desemnat Charleroi, în 2008, drept „cel mai urât oraș din lume”. De atunci, acest titlu a fost preluat de numeroase ghiduri de călătorie și mass-media. Efectul contrar a fost că eticheta i-a făcut curioși pe  turiști, contribuind astfel la prsperitatea orașului, pentru că Charleroi nu este nici sărac, nici ieftin.

Orașul atrage turiști curioși să descopere o combinație unică de moștenire industrială, artă stradală și proiecte culturale inovatoare, relatează Travel Book.

Orașul reinventat

Locuitorii orașului au început să privească această etichetă cu umor, dar ea reflectă totuși o parte din realitate. Orașul este presărat cu foste fabrici abandonate, turnuri industriale ruginite și vaste terenuri părăsite, moștenite din perioada sa de glorie ca centru industrial al Belgiei în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, când industria cărbunelui, oțelului și sticlei prospera.

Începând cu anii 1970, declinul industriei a lăsat în urmă structuri masive, care domină peisajul urban. Deși trecutul industrial al orașului este evident, Charleroi începe să-și reinterpreteze identitatea. Potrivit Travel Book, transformările urbane și influențele culturii pop au transformat locurile abandonate în spații pentru artă.

Bucla neagră

În loc să demoleze vechile structuri, Charleroi le integrează în noua sa identitate. Zonele industriale abandonate devin acum decoruri pentru evenimente culturale, proiecte de street art și turism alternativ. Un punct central al acestui curent este „Boucle Noire”, un traseu de 20 de kilometri care traversează foste zone industriale și opere de artă stradală. Inițial gândit ca o intervenție artistică, traseul a devenit o atracție turistică, vizitată frecvent alături de ghizi locali.

Urban Dream”

Proiecte precum „Urban Dream” au transformat zonele urbane de-a lungul râului Sambre și fostelor fabrici în spații animate de artă și culoare. Charleroi nu înseamnă doar artă stradală. Orașul găzduiește cel mai mare muzeu de fotografie din Europa, cu peste 80.000 de lucrări expuse într-o fostă mănăstire.

De asemenea, centrul cultural Le Vecteur organizează concerte, expoziții și evenimente experimentale, iar tradiția benzii desenate, specifică regiunii, este bine reprezentată prin personaje celebre precum Marsupilami. Un alt punct de atracție din Charleroi este Belfrédul, turnul înalt de peste 70 de metri care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Situat la primărie, acest monument amintește vizitatorilor că orașul are o istorie bogată, dincolo de trecutul său industrial.

Recomandarea autorului: TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul

TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București

TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025. Țara care domină acest clasament

Recomandarea video

Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
90% dintre pierderile de vedere pot fi prevenite. Ce depinde de noi și ce ține de vârstă?
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
INEDIT Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
COMENTARIU Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”
17:18
Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”
RELIGIE Lăsatul secului de carne. Ce alimente sunt complet interzise în Postul Paștelui
16:56
Lăsatul secului de carne. Ce alimente sunt complet interzise în Postul Paștelui
REACȚIE Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”
16:52
Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:35
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe