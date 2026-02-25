Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a respins informațiile potrivit cărora ar fi inițiat o petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada. Fostul candidat a prezidențiale a transmis că nu este un susținător al vreunei astfel de inițiative. Potrivit Realitatea, cel care a scris petiția este dat în urmărire de poliție.

Georgescu a subliniat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele său în vederea inițierii sau promovării unei petiții sau consultări publice și că în situația în care va alege pe viitor să se asocize cu cineva, va anunța public acest lucru. Potrivit Realitatea, cel care a scris petiția este dat în urmărire de poliție, pentru că, împotriva acestuia, Judecătoria Constanța a emis la data de 28.04.2025 mandatul de executare a pedepsei închisorii cu nr. 403, acesta fiind condamnat la 3 ani și 7 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Georgescu: ”În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public” ”DEZMINȚIRE PUBLICĂ

Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative.

Nu am împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele meu în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă.

Precizez în mod expres că îmi desfășor activitatea exclusiv în mod independent.

În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public, direct și personal de către mine, niciodată prin intermediari. Întotdeauna veți afla astfel de informații dintr-o declarație oficială asumată explicit.

Solicit persoanelor care au inițiat sau au de gând să inițieze astfel de petiții încetarea imediată a oricărei utilizări a numelui meu și retragerea tuturor referirilor neautorizate, respectiv să se abțină în a folosi în mod abuziv numele Călin Georgescu”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.