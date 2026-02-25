Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada

Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada

25 feb. 2026, 10:57, Actualitate
Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a respins informațiile potrivit cărora ar fi inițiat o petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada. Fostul candidat a prezidențiale a transmis că nu este un susținător al vreunei astfel de inițiative. Potrivit Realitatea, cel care a scris petiția este dat în urmărire de poliție. 

Georgescu a subliniat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele său în vederea inițierii sau promovării unei petiții sau consultări publice și că în situația în care va alege pe viitor să se asocize cu cineva, va anunța public acest lucru. Potrivit Realitatea, cel care a scris petiția este dat în urmărire de poliție, pentru că, împotriva acestuia, Judecătoria Constanța a emis la data de 28.04.2025 mandatul de executare a pedepsei închisorii cu nr. 403, acesta fiind condamnat la 3 ani și 7 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Georgescu: ”În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public”

”DEZMINȚIRE PUBLICĂ
Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative.
Nu am împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele meu în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă.
Precizez în mod expres că îmi desfășor activitatea exclusiv în mod independent.
În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public, direct și personal de către mine, niciodată prin intermediari. Întotdeauna veți afla astfel de informații dintr-o declarație oficială asumată explicit.
Solicit persoanelor care au inițiat sau au de gând să inițieze astfel de petiții încetarea imediată a oricărei utilizări a numelui meu și retragerea tuturor referirilor neautorizate, respectiv să se abțină în a folosi în mod abuziv numele Călin Georgescu”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
NEWS ALERT Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri
12:24
Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri
BANI Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
12:10
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
CONTROVERSĂ Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
12:32
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
FLASH NEWS CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
12:29
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
LIVE Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”
12:05
Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”
SPORT „Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur
11:58
„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur

Cele mai noi

Trimite acest link pe