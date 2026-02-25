Prima pagină » Știri externe » „Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii

Mihai Tănase
25 feb. 2026, 11:24, Știri externe

S-a lăsat cu scandal în timpul discurului lui Donald Trump privind Starea Națiunii din Congresul SUA. Democrața Ilhan Omar l-a acuzat direct pe șeful de la Casa Albă că politicile sale anti-imigrație au dus la moartea unor cetățeni americani, făcând referire la crimele comise de agenții ICE în statul Minnesota în timpul „vânătorii” de imigranți.

În prima oră a discursului despre Starea Uniunii susținut de Donald Trump, democrații din Camera Reprezentanților SUA au respectat strategia stabilită de conducerea partidului, păstrând tăcerea și afișând o atitudine rezervată.

Situația s-a schimbat radical în momentul în care Trump a început să atace puternic tema migrației și să facă referiri controversate la comunitățile de migranți din Statele Unite, scrie CNN.

Congresmenele democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib au întrerupt discursul, protestând față de caracterizarea comunității somaleze din Minnesota drept „pirați” și acuzând administrația Trump că a tolerat moartea unor cetățeni americani în urma politicilor dure de imigrație.

Momentul de maximă tensiune a fost atins după ce președintele le-a reproșat democraților că „ar trebui să le fie rușine” pentru că nu s-au ridicat în picioare și nu au aplaudat afirmația sa potrivit căreia principala datorie a guvernului este „de a proteja cetățenii americani, nu străinii ilegali”.

„Ai ucis americani”, i-a strigat în repetate rânduri Ilhan Omar lui Trump și adăugând: „Ar trebui să-ți fie rușine”.

De asemenea, Tlaib l-a provocat pe Trump să abordeze „cartoful fierbinte” Jeffrey Epstein, fostul prieten al lui Trump care a fost acuzat de trafic de minore și abuzuri sexuale în mod repetat cu aceastea. Democrata din Michigan a strigat „eliberați dosarele Epstein” de mai multe ori în timp ce Trump vorbea, însă președintele a ingnorat-o.

Trump a recurs la atacuri politice asupra democraților

Schimbul de replici a declanșat o reacție dură din partea lui Trump, care a acuzat democrații că ar fi trișat în alegeri.

„Au trișat, iar politica lor este atât de proastă încât singura modalitate prin care pot fi aleși este să trișeze. Oamenii ăștia sunt nebuni. Vă spun, sunt nebuni”, a spus președintele, fără a prezenta dovezi, stârnind huiduieli din partea băncilor democrate.

După discurs, oficiali ai administrației Trump au criticat comportamentul congresmenelor democrate. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a calificat întreruperile drept „incredibil de deranjante”.

„Chiar dacă nu sunteți de acord cu Trump, ar trebui să-l respectați suficient încât să-l ascultați”, a declarat acesta la CNN.

La rândul său, Nancy Pelosi a minimalizat incidentul, spunând că „abia se remarca în sală”.

„Nu cred că a fost o abatere prea mare de la ceea ce ne-a îndrumat liderul să facem”, a declarat Pelosi.

Înaintea discursului, liderii democrați le ceruseră membrilor partidului să evite reacțiile publice, temându-se de repetarea incidentelor de anul trecut, când protestele vizibile au mutat atenția de la mesajul prezidențial. Zeci de congresmeni democrați au ales, de altfel, să boicoteze complet discursul.

Pe măsură ce Trump a insistat asupra politicilor sale de imigrație, inclusiv asupra măsurilor care au dus la împușcarea mortală a doi cetățeni americani în Minnesota, protestele din sală au devenit tot mai sonore.

Președintele și-a revendicat meritele pentru închiderea frontierei sudice și deportările accelerate, fără a menționa cazurile Renee Good și Alex Pretti, cetățeni americani uciși luna trecută de agenți federali de imigrare ICE.

Furia lui Ilhan Omar a fost amplificată de momentul în care Trump a indicat Minnesota drept „un exemplu uimitor” de fraudă electorală în statele conduse de democrați, acuzând, fără dovezi, comunitatea somaleză din stat.

