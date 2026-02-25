Bursa de la București bate toate bursele din Europa la câștigurile investitorilor. Franța și Germania roșesc de invidie. Cum s-a ajuns aici

România a ajuns să fie surpriza piețelor financiare europene la începutul lui 2026. Investitorii au obținut randamente peste așteptări, iar Bursa de Valori București a întrecut bursele mari din Franța și Germania, care avansează timid. În doar câteva săptămâni, câștigurile de pe piața locală au depășit evoluțiile din vestul Europei, iar diferențele sunt mari chiar și pentru investițiile mai mici.

Într-un context economic marcat de prudență și incertitudini la nivel global, piața românească a reușit să atragă atenția printr-un ritm de creștere care a dus-o direct pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de câștiguri. Pentru investitorii de retail, asta înseamnă că bursa locală a oferit randamente de câteva ori mai mari decât piețele considerate „sigure” din Vestul Europei.

Avansul bursei românești nu are o singură explicație. Pe de o parte, multe dintre companiile listate la Bursa de Valori București erau considerate subevaluate. Pe de altă parte, în piață au intrat mai mulți bani, atât din partea investitorilor instituționali locali, cât și din partea investitorilor de retail. Cele mai mari randamente, de la începutul lui 2026, au fost înregistrate de Petrom, cu un avans de aproape 42%, Transgaz, cu 41%, Romgaz și Digi, cu 36%, Transelectrica, cu 30% și BRD și Fondul Proprietatea cu peste 25%. Inclusiv titlurile cu ponderi foarte mari în indici au adus randamente de 21% de la începutul noului an.

Câștigurile bursei de la București le-au depășit pe cele din Franța și Germania

Bursa de la București a depășit cu peste 20% piețele din Slovenia, Luxemburg, Portugalia, Franța și Germania. Diferența este vizibilă deoarece indicii occidentali CAC 40 și DAX au înregistrat creșteri de câteva procente, într-un climat marcat de stagnare economică și prudență din partea investitorilor. Un investitor care a plasat 10.000 de lei la începutul anului pe piața locală ar fi obținut un profit de aproximativ 2.000 de lei până pe 24 februarie 2026, în timp ce aceeași sumă investită în Franța ar fi adus un câștig de aproximativ 400 de lei, iar în Germania aproximativ 200 de lei.

Comparativ cu piețele din Franța sau Germania, unde incertitudinile geopolitice au temperat apetitul pentru risc, România a beneficiat de statutul de piață emergentă, cu potențial de convergență. Acest lucru a atras fluxuri de capital în căutare de randamente mai mari, chiar dacă riscurile sunt mai ridicate. De asemenea, indicele BET, principalul barometru al pieţei, a urcat cu aproape 20% de la începutul anului şi cu aproximativ 68% în ultimele 12 luni. Acest lucru confirmă că bursa românească are cea mai bună dinamică dintre bursele din Uniunea Europeană.

De ce a crescut interesul investitorilor

De asemenea, lichiditatea pieței a fost un motor important pentru creșterea pieței. Tranzacțiile au crescut semnificativ, atât pe segmentul de acțiuni, cât și pe cel de obligațiuni. De asemenea, interesul pentru emisiuni noi a atins niveluri record. De la începutul lui 2026, media pe segmentul de acțiuni este de 133 mil. lei, dublă față de anul precedent. Un alt factor care a împins piața în sus este fluxul constant de bani către fondurile de pensii private, acestea fiind alimentate lunar cu aproximativ 1,5-2 mld. lei din contribuțiile obligatorii ale salariaților. Din aceste contribuții, aproximativ un sfert ajung în acțiuni listate la Bursa de Valori București.

RECOMANDAREA AUTORULUI: