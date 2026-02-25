Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid

Discursul președintelui american Donald Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal, noaptea trecută. Reprezentantul democrat Al Green a fost dat afară din plenul Congresului, la doar câteva minute după începerea discursului, pentru că ținea în mână o pancartă pe care scria „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe!”, relatează CNN.

„Voiam ca președintele să vadă semnul, și l-a văzut. I-am spus că persoanele de culoare nu sunt maimuțe și că ceea ce a făcut el este rasist, iar el știe asta. Uneori trebuie să-i arătăm public că și noi știm asta”, a declarat democratul texan în vârstă de 78 de ani pentru CNN la scurt timp după ce a fost escortat afară.

Green, un membru senior al partidului, este un critic aspru al lui Trump și este cunoscut pentru încercările sale repetate de a-l destitui pe președinte. Acesta a mai încercat să întrerupă și unul dintre discursurile lui Trump de la Capitoliul SUA.

Se pare că liderii democrați din Camera Reprezentanților au adresat cereri și rugăminți membrilor lor pentru a nu întrerupe discursul. Democraților li s-a transmis să păstreze liniștea în Camera Reprezentanților sau să nu participe deloc la discursul lui Trump, au subliniat câteva surse pentru CNN.

Liderii democrați se temeau că „un spectacol“ din partea unuia dintre membrii lor ar putea distrage atenția de la președinte într-un moment în care acesta se află în cea mai slabă poziție politică din ultimii ani și, în schimb, ar putea diviza grav democrații. Ei le-au spus membrilor lor că nu doresc ca aceștia să aducă pancarte care ar putea crea momente jenante și ar putea provoca scandal.

Întrebat dacă a sfidat instrucțiunile liderilor partidului său, Green a răspuns: „Nu sfidez conducerea. Ceea ce fac este să îi transmit un mesaj președintelui”.

„Vine un moment când nu mai poți permite ca rasismul să continue. Dacă îl tolerezi, îl perpetuezi. Refuz să tolerez rasismul. Președintele trebuie să știe că oamenii de culoare nu sunt maimuțe și ar fi trebuit să-și ceară scuze pentru ceea ce a făcut”, a spus el.

La începutul acestei luni, Trump a distribuit și apoi a șters de pe contul său de Truth Social un videoclip în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe într-o junglă. Președintele a refuzat să-și ceară scuze pentru postarea de pe Truth Social, insistând că nu a văzut ultimele cadre care conțineau conținutul ofensator și a dat vina pe un membru al echipei sale pentru greșeală.

Foto: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Tucă aruncă bomba: Fără alegeri anticipate nu se întâmplă nimic/Poate într-o zi poporul se va trezi cu adevărat

Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela