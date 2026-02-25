Prima pagină » Actualitate » Victor Pițurcă, replică pentru Gigi Becali: „Nu înțeleg de ce nu vrea ca Steaua să promoveze. Să-și vadă de treaba lui!”

25 feb. 2026, 11:17, Actualitate
Victor Pițurcă, replică pentru Gigi Becali / Sursa FOTO: prosport.ro

Victor Pițurcă este liderul neoficial al gloriilor fotbalistice de la Steaua care vor ca echipa Armatei să primească drept de promovare în Liga 1. Fostul selecționer s-a implicat direct în războiul fără de sfârșit dintre FCSB și CSA Steaua București, scrie PROSPORT.

Astfel, el i-a transmis un mesaj clar lui Gigi Becali, pe care l-a îndemnat să-și vadă de echipa lui.

„Se întâmplă ceva de Steaua nu a fost lăsată să promoveze”

Latifundiarul din Pipera a recunoscut în dese rânduri că el se opune ferm acordării dreptului de promovare pentru CSA Steaua. Acum, fostul selecționer intervine și spune că Becali ar face bine „să-și vadă de treaba lui” și să nu mai pună piedici formației „militare”.

Intervenția ministrului Apărării, Radu Miruță, privind schimbarea Legii Sportului, astfel încât gruparea din Ghencea să obțină dreptul de a promova, le-a redat speranțele suporterilor steliști.

„Nu știu 100%. Se vorbește despre anumite partide, însă nu știu sigur. Totuși, se întâmplă ceva de Steaua nu a fost lăsată să promoveze. Și nu știu de ce se supără anumiți oameni, de ce sunt contra. De ce ar fi Gigi Becali contra ca Steaua să promoveze? Chiar nu înțeleg. Îl știu foarte bine, dar chiar nu înțeleg ce treabă are el dacă promovează Steaua. Începe să se ia la luptă cu cutare, cu cutare, iar de ministru acum a zis că nu știu ce; nu știu ce-l deranjează pe el Steaua.

Tu ești FCSB, tot timpul a zis că nu-l interesează pe el Steaua, repetă de 1.000 de ori, ce treabă mai ai? Dacă judecătorii au decis că asta e Steaua, fiecare să-și vadă de treaba lui!”, a reacționat Victor Pițurcă.

Ce plan are ministrul Radu Miruță

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă.

Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium. Dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul. Vreau să evit asta. Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a declarat Radu Miruță, un anunț menit a readuce speranțele printre fanii echipei din Ghencea.

