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UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri

Gilda Popa
UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
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Comisia Europeană a publicat lista preliminară a celor 32 de țări din afara OCDE care ar putea continua să importe deșeuri nepericuloase din UE de anul viitor, când exporturile europene de deșeuri către state din afara Organizației vor fi interzise. Bruxelles-ul a evaluat capacitatea acestor țări de a gestiona deșeurile în mod sustenabil, iar lista este acum supusă consultării publice până pe 16 octombrie.

Noile reguli impuse de UE pentru deșeuri vin în contextul în care Europa produce zeci de milioane de tone de deșeuri din plastic în fiecare an și o parte din ceea ce nu reciclează în interiorul Uniunii ajunge în Turcia, Asia sau pe alte piețe externe.

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Din noiembrie 2026 și mai 2027, această rută devine mult mai greu accesibilă. UE interzice, într-o primă etapă, exporturile de plastic către statele din afara Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și condiționează exporturile altor deșeuri nepericuloase către țări non OCDE de capacitatea lor de a le procesa sustenabil.

Ce prevede noul Regulament european privind exportul de deșeuri

Măsura face parte din noul Regulament privind transferurile de deșeuri, adoptat în 2024, prin care UE a înăsprit regulile privind exporturile de deșeuri, în special către statele din afara OCDE.

Începând cu 21 mai 2027, UE nu va mai exporta, ca regulă generală, deșeuri către țări din afara OCDE. O excepție va fi posibilă pentru statele care cer în mod explicit să continue să primească deșeuri europene și pot demonstra că dispun de capacitatea necesară pentru gestionarea acestora în mod sustenabil.

Lista cu cele 32 de țări non OCDE publicată acum este supusă consultării publice până la 16 octombrie. Printre statele care au cerut să importe în continuare deșeuri nepericuloase din UE se află India, Indonezia, Malaysia, Vietnam, Thailanda, Pakistan, Maroc, Tunisia, Ucraina, Republica Moldova și Serbia. Însă prima listă a țărilor autorizate oficial urmează să fie stabilită până la sfârșitul anului 2026 și actualizată periodic, cel puțin o dată la doi ani.

UE a exportat 32 de milioane de tone de deșeuri în 2025

Restrângerea destinațiilor externe înseamnă că o cantitate mai mare de materiale va trebui reciclată, valorificată sau gestionată în interiorul Uniunii, în timp ce companiile care exportă deșeuri vor trebui să demonstreze că acestea ajung la instalații capabile să le trateze corespunzător.

UE încearcă astfel să rezolve o contradicție acumulată în ultimele două decenii: dezvoltă standarde de mediu și reciclare tot mai stricte în interiorul pieței unice, dar continuă să trimită volume importante de deșeuri în afara granițelor sale. Pentru companiile europene, noile reguli aduc și o obligație suplimentară: instalațiile din afara UE către care sunt exportate deșeurile vor trebui să fie supuse unor audituri independente care să demonstreze că acestea sunt gestionate în condiții adecvate din punct de vedere al mediului.

În 2025, UE a exportat 32 de milioane de tone de deșeuri, potrivit datelor prezentate de Comisie, iar aproximativ 40% au avut ca destinație țări din afara OCDE.

Plasticul, primul vizat: exporturile către țările non OCDE, sistate din noiembrie 2026

Pentru deșeurile din plastic, UE a stabilit un calendar și mai strict. De la 21 noiembrie 2026, exporturile de plastic către țările din afara OCDE vor fi interzise complet, cel puțin până în mai 2029. Aceasta în condițiile în care UE produce aproximativ 40 de milioane de tone de deșeuri din plastic anual și exportă între 1 și 1,5 milioane de tone.

În 2025, spre exemplu, aproximativ jumătate dintre exporturile europene de plastic au ajuns în state OCDE, iar cealaltă jumătate în afara organizației. Malaysia a importat 276.000 de tone, Indonezia 215.000 de tone, Vietnam 137.000 de tone, iar Regatul Unit 108.000 de tone.

Turcia este însă cazul care arată cel mai bine dimensiunea economică a fenomenului. În 2025, UE a trimis către Turcia 510.000 de tone de deșeuri din plastic, din totalul de 1,4 milioane de tone exportate. Turcia a absorbit astfel aproximativ 36% din toate exporturile de plastic ale UE și 70% din cele direcționate către țările OCDE. Faptul că Turcia este membră OCDE înseamnă că viitoarea interdicție automată nu i se aplică. Comisia este însă obligată să monitorizeze exporturile către țările OCDE și să verifice dacă deșeurile sunt gestionate corespunzător.

Bruxelles-ul va continua, prin urmare, să monitorizeze fluxurile către Turcia. Regulamentul îi permite Comisiei ca, în cazul statelor OCDE, să intervină dacă exporturile cresc într-un mod susceptibil să producă efecte negative asupra mediului și, în ultimă instanță, să suspende anumite exporturi dacă deșeurile nu sunt gestionate corespunzător.

Europa încearcă să recicleze deșeurile în propriul circuit economic

Schimbarea de politică marchează și o repoziționare mai amplă a UE față de deșeuri. În loc ca exportul să reprezinte una dintre soluțiile pentru materialele pe care piața europeană nu le absoarbe, Bruxelles-ul încearcă să stimuleze circulația lor între statele membre și procesarea lor în instalații europene.

Regulamentul simplifică, în paralel, transferurile destinate reciclării în interiorul UE și introduce trasabilitatea digitală a transporturilor. Obiectivul este ca o parte mai mare din deșeuri să revină în economie sub formă de materii prime secundare, într-un moment în care accesul industriei europene la materii prime a devenit și o problemă de autonomie strategică.

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