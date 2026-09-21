USR Sibiu a anunțat că va începe procedurile prevăzute în statut pentru excluderea din partid a primarului orașului Cisnădie, Mircea Orlățan. Decizia vine după ce edilul a hotărât să îl numească în funcția de administrator public al orașului pe fostul primar. Reprezentanții USR Sibiu consideră că această numire se abate de la mandatul încredințat de alegători și susțin că votul locuitorilor din Cisnădie a exprimat dorința de schimbare a fostei administrații. Președintele USR Sibiu e de părere că funcțiile din administrația publică nu ar trebui utilizate pentru „aranjamente personale sau politice”, conform Turnul Sfatului.

USR Sibiu vrea să-l dea afară din partid pe Mircea Orlățan

Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan, a anunțat că noul administrator public al orașului este fostul primar liberal, Gheorghe Huja. Fost președinte al USR Cisnădie, Mircea Orlățan a menționat că a decis să organizeze o „uniune în jurul PNL”. Primarul a luat această decizie la trei săptămâni după ce și-a dat demisia fostul administrator public, Oana Ungur.

Președintele USR Sibiu, Adrian Echert, a declarat că decizia lui Mircea Orlățan reprezintă, în opinia sa, o încălcare gravă atât a valorilor asumate de USR, cât și a mandatului primit de la cetățenii din Cisnădie. Acesta a subliniat că oamenii au votat pentru schimbare, iar formațiunea are obligația de a respecta acel vot.

„Decizia lui Mircea Orlățan reprezintă o încălcare gravă atât a valorilor pe care USR le-a asumat, cât și a mandatului primit de la cetățenii din Cisnădie. Oamenii au votat pentru schimbare, iar noi avem obligația să respectăm acel vot”, a declarat Adrian Echert, președintele USR Sibiu.

USR Sibiu precizează, de asemenea, că își va menține sprijinul pentru consilierii locali ai formațiunii din Cisnădie și pentru promisiunile făcute locuitorilor în timpul campaniei electorale.

Mircea Orlățan spune că PNL a vrut să se implice în administrația orașului

Mircea Orlățan a precizat că reprezentanții PNL au vrut să se implice în administrația orașului Cisnădie. El le-a cerut să propună o persoană cu experiență în administrația locală și care cunoaște bine orașul pentru funcția de administrator public. PNL l-a propus pe fostul primar Gheorghe Huja, considerând că este potrivit pentru această funcție.

Edilul mai spune că, după discuțiile cu Gheorghe Huja, au stabilit prioritățile pentru următoarea perioadă și modul în care vor colabora în următorii doi ani.

„Colegii de la PNL au dorit să aibă implicare în executivul administrației din Cisnădie. Le-am solicitat să îmi facă o propunere pentru poziția de administrator public pentru o persoană cu experiență în administrația locală și cu o cunoaștere bună a orașului. Ei au indicat pe domnul fost primar Gheorghe Huja, ca cel mai potrivit pentru a ocupa această poziție. Astfel încât, în urma discuțiilor cu domnul Gheorghe Huja am stabilit prioritățile pe care vom începe și modul în care vom lucra în următorii doi ani de zile”, a spus Mircea Orlățan.

Fostul primar și actualul primar al orașului Cisnădie au avut conflicte în trecut

Între fostul primar și actualul primar al orașului Cisnădie s-au aruncat replici acide înaine de alegerile locale. La câteva luni după ce a preluat mandatul, Mircea Orlățan a spus că fostul primar și-a bătut joc de banii cetățenilor orașului. În replică, Gheorghe Huju i-a transmis că îi e „scârbă când îl vede”.

Mircea Orlățan a precizat că cei doi și-au dat mâna și au încheiat orice război. De asemenea, a cerut ca cetățenii să aibă încredere că vor duce mai departe lucrurile „așa cum trebuie”.

„Dacă noi doi, după toate prin cele prin care am trecut, după toate luptele și războaiele, am fost capabili să ne dăm mâna pentru viitorul Cisnădiei, vă rog să ne dați încredere că vom duce lucrurile așa cum trebuie mai departe și că vechea perioadă de confruntări și de lupte a trecut. Acum este momentul în care să mergem împreună cu responsabilitate, cu prietenie și cu bună credință”, a mai spus actualul primar.

Mircea Orlățan a atacat la rândul lui USR-ul

Mircea Orlățan arată faptul că la discuțiile care au precedat numirea administratorului public, discuții despre „dezvoltarea orașului”, reprezentanții grupului USR au lipsit. Într-un comunicat de presă, USR a transmis că a absendat de la discuții pentru că în aceeași zi și la aceeași oră era fixată și ședința Consiliului local. Reprezentanții USR au adăugat că nu au de gând să facă alianțe cu cei cu care s-au războit politic atâția ani.

„Consilierii locali USR Cisnădie nu vor face, sub nicio formă, alianțe sau înțelegeri politice cu fosta putere locală împotriva căreia au candidat”, se arată în comunicatul USR Cisnădie.

Mircea Orlățan spune că, în calitate de primar al orașului, consideră că Cisnădie nu poate rămâne într-un conflict permanent între două grupuri. El afirmă că a decis formarea unei alianțe pentru dezvoltarea orașului, în jurul PNL. Orlățan spune că îi așteaptă în continuare și pe reprezentanții USR să își schimbe poziția și să se alăture demersului pentru dezvoltarea orașului, în loc să rămână în opoziție.