Prima pagină » Știri externe » Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan escaladează. Islamabadul anunță 28 de militanți uciși, talibanii reclamă trei civili morți

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan escaladează. Islamabadul anunță 28 de militanți uciși, talibanii reclamă trei civili morți

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat după noi atacuri aeriene asupra unor zone din Afganistan, în apropierea graniței dintre cele două țări. Autoritățile pakistaneze spun că au lovit poziții ale unor militanți și că 28 dintre aceștia au fost uciși, în timp ce autoritățile talibane susțin că atacurile au ucis trei civili.

Pakistanul spune că a ucis 28 de militanți

Atacurile au avut loc în provinciile afgane Kunar și Paktika. Un oficial pakistanez a declarat că avioanele au lovit ținte din cele două provincii, iar Ministerul pakistanez al Informațiilor a anunțat că 28 de militanți au fost uciși.

Atacurile au avut loc după o serie de incidente armate în Pakistan. Vineri, un atac asupra unui complex al poliției din Kohat, în nord-vestul țării, s-a soldat cu cel puțin 24 de morți.

Duminică, într-un schimb de focuri în districtul Hangu, au fost uciși șase soldați pakistanezi și opt militanți, potrivit armatei pakistaneze.

Islamabadul acuză de mai mult timp grupări militante aflate în Afganistan că organizează atacuri pe teritoriul Pakistanului. Guvernul taliban respinge aceste acuzații.

Talibanii spun că trei civili au fost uciși

Autoritățile talibane au prezentat o versiune diferită asupra atacurilor. Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului taliban, a declarat că o locuință din provincia Kunar a fost lovită și că trei membri ai aceleiași familii au fost uciși. Alte patru persoane au fost rănite.

În provincia Paktika, două zone au fost bombardate, potrivit autorităților afgane. Un magazin și o casă nelocuită au fost distruse, fără să fie raportate victime.

Misiunea ONU în Afganistan a confirmat moartea a cel puțin trei civili și rănirea altor patru persoane în urma unor atacuri aeriene în Kunar.

Talibanii amenință cu un răspuns

Zabihullah Mujahid, principalul purtător de cuvânt al guvernului taliban, a condamnat atacurile pakistaneze și a declarat că Afganistanul „va răspunde în mod corespunzător acestei agresiuni”.

Noile atacuri pun capăt unei perioade de aproape trei luni de relativ calm la granița dintre cele două țări.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Google lansează laptopurile cu AI integrat. De la cât pornește prețul și când vor fi disponibile în Europa
18:16
Google lansează laptopurile cu AI integrat. De la cât pornește prețul și când vor fi disponibile în Europa
FLASH NEWS Zelenski merge la ONU pentru a cere presiuni globale asupra Rusiei: „Diplomația trebuie să acționeze”
17:38
Zelenski merge la ONU pentru a cere presiuni globale asupra Rusiei: „Diplomația trebuie să acționeze”
FLASH NEWS Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate
17:37
Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate
CORUPȚIE Se conturează tot mai clar fuga în străinătate a fostului procuror general al Ucrainei. Ruslan Kravcenko nu s-a întors încă la serviciu, la câteva zile după încheierea călătoriei sale „oficiale“ de la Paris
16:54
Se conturează tot mai clar fuga în străinătate a fostului procuror general al Ucrainei. Ruslan Kravcenko nu s-a întors încă la serviciu, la câteva zile după încheierea călătoriei sale „oficiale“ de la Paris
AGRICULTURĂ Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
16:43
Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
ALEGERI Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
16:15
Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Ce se întâmplă doctore
3 zodii care își pot schimba radical direcția la final de septembrie. Decizii importante în dragoste, bani și carieră
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Tot ce trebuie să știi despre echinocțiul din 23 septembrie 2026. Vor fi ziua și noaptea egale?
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
REACȚIE UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd
18:52
UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd
FLASH NEWS Bani pentru primăriile fără apă și canalizare. Diana Buzoianu a anunțat un program de 1,5 miliarde de lei
18:47
Bani pentru primăriile fără apă și canalizare. Diana Buzoianu a anunțat un program de 1,5 miliarde de lei
TURISM Castelul Bran, în top 10 cele mai populare castele din Europa în 2026. Ce loc ocupă România
18:45
Castelul Bran, în top 10 cele mai populare castele din Europa în 2026. Ce loc ocupă România
EMISIUNI Mihai Popescu, fost luptător Antitero: „Majoritatea celor care vin la mine sunt oameni de afaceri”. Cât costă 12 ședințe de autoapărare
18:30
Mihai Popescu, fost luptător Antitero: „Majoritatea celor care vin la mine sunt oameni de afaceri”. Cât costă 12 ședințe de autoapărare
ACTUALITATE Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale
18:28
Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:19
Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe