Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat după noi atacuri aeriene asupra unor zone din Afganistan, în apropierea graniței dintre cele două țări. Autoritățile pakistaneze spun că au lovit poziții ale unor militanți și că 28 dintre aceștia au fost uciși, în timp ce autoritățile talibane susțin că atacurile au ucis trei civili.

Pakistanul spune că a ucis 28 de militanți

Atacurile au avut loc în provinciile afgane Kunar și Paktika. Un oficial pakistanez a declarat că avioanele au lovit ținte din cele două provincii, iar Ministerul pakistanez al Informațiilor a anunțat că 28 de militanți au fost uciși.

Atacurile au avut loc după o serie de incidente armate în Pakistan. Vineri, un atac asupra unui complex al poliției din Kohat, în nord-vestul țării, s-a soldat cu cel puțin 24 de morți.

Duminică, într-un schimb de focuri în districtul Hangu, au fost uciși șase soldați pakistanezi și opt militanți, potrivit armatei pakistaneze.

Islamabadul acuză de mai mult timp grupări militante aflate în Afganistan că organizează atacuri pe teritoriul Pakistanului. Guvernul taliban respinge aceste acuzații.

Talibanii spun că trei civili au fost uciși

Autoritățile talibane au prezentat o versiune diferită asupra atacurilor. Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului taliban, a declarat că o locuință din provincia Kunar a fost lovită și că trei membri ai aceleiași familii au fost uciși. Alte patru persoane au fost rănite.

În provincia Paktika, două zone au fost bombardate, potrivit autorităților afgane. Un magazin și o casă nelocuită au fost distruse, fără să fie raportate victime.

Misiunea ONU în Afganistan a confirmat moartea a cel puțin trei civili și rănirea altor patru persoane în urma unor atacuri aeriene în Kunar.

Talibanii amenință cu un răspuns

Zabihullah Mujahid, principalul purtător de cuvânt al guvernului taliban, a condamnat atacurile pakistaneze și a declarat că Afganistanul „va răspunde în mod corespunzător acestei agresiuni”.

Noile atacuri pun capăt unei perioade de aproape trei luni de relativ calm la granița dintre cele două țări.