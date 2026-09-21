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George Simion denunță „presiuni” pentru votarea guvernului Mureșan, după descinderea la domiciliul lui Călin Georgescu

George Simion denunță „presiuni” pentru votarea guvernului Mureșan, după descinderea la domiciliul lui Călin Georgescu
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Liderul AUR, George Simion, denunță presiuni făcute asupra partidului pe care îl conduce pentru a vota învestirea Guvernului Mureșan. George Simion a transmis un mesaj pe Facebook, în care afirmă că AUR nu va vota un executiv condus de Siegfried Vasile Mureșan și anunță că membrii AUR au părăsit plenul și continuă să fie alături de Călin Georgescu.

„Nu vom vota guvernul Siegfried, în ciuda tuturor presiunilor. Nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român!”, a transmis George Simion.

Liderul AUR, George Simion.

Călin Georgescu a fost adus, astăzi, la audieri, după ce, în această dimineață, procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au efectuat percheziții care au durat 9 ore. AUR anunță că va rămâne alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

George Simion s-a afișat, astăzi, în Parlament cu o pancartă pe care scria „Opriți poliția politică”. Membrii AUR au protestat în plenul Senatului cu pancarte pe care au afișat diverse lozinci și mesaje la adresa actualei puteri.

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