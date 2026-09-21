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Protest AUR în Senat după ce Călin Georgescu a fost dus la DIICOT. Ce pancarte au afișat senatorii înainte de a părăsi sala

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Senatorii AUR prezenți, luni, în ședința de plen a Senatului au venit cu afișe pe care era scris mesajul „Opriți poliția politică”, în semn de protest după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la sediul DIICOT.

Afișele, tipărite cu font negru pe fundal galben, au fost amplasate de parlamentari în dreptul locurilor lor, astfel încât să fie vizibile de la tribuna Senatului.

Foto: George Simion

Daniel Tănase, discurs în plen despre cazul lui Călin Georgescu

Senatorul AUR Dan Tănasa a criticat, de la tribuna Senatului, acțiunile autorităților în cazul lui Călin Georgescu.

Un om a fost interzis în alegerile prezidențiale, a fost târât la instanțe de sute de ore fără probe și acuzații, iar astăzi ați apucat să fabricați dosare penale fără probe. Huiduiți un om care a greșit că a arătat fața hâdă a sistemului și a câștigat alegerile parlamentare.

Oricărui om de bun-simț ar trebui să i se pară această situație absolut revoltătoare, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi, acest spectacol, noi l-am mai văzut în România în perioada Coldea-Kovesi. Este o chestiune care revoltă întreaga țară.

Presa este chemată la 6 dimineața ca să ne arate nouă cum îi sparg ușa unui cetățean român care până acum n-a fost condamnat pentru absolut nimic, dar căruia i s-au interzis drepturi”, a declarat Dan Tănasa

După discurs, senatorii AUR s-au strâns în fața tribunei și au afișat pancartele cu mesajul „Opriți poliția politică”, după care au părăsit sala de plen.

AUR a transmis, luni, și prin purtătorul de cuvânt al partidului, că formațiunea rămâne alături de Călin Georgescu „fără niciun fel de pas în spate”.

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