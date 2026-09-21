Se conturează tot mai clar fuga în străinătate a fostului procuror general al Ucrainei. Ruslan Kravcenko nu s-a întors încă la serviciu, la câteva zile după încheierea călătoriei sale „oficiale“ de la Paris

Suspiciunile privind fuga în străinătate a lui Ruslan Kravcenko devin din ce în ce mai plauzibile. Potrivit unor date obținute de Ukrainska Pravda, fostul procuror general al Ucrainei, a cărui deplasare oficială la Paris s-a încheiat pe 18 septembrie, nu s-a întors la serviciu până la ora 14:00, pe 21 septembrie.

„Data oficială de încheiere a deplasării oficiale a lui Ruslan Kravchenko a fost 18 septembrie. Până la ora 14:00 din 21 septembrie, acesta nu s-a prezentat la serviciu la Parchetul General.”, a transmis Mariana Haiovska, o purtătoare de cuvânt a Parchetului General, într-un comentariu acordat publicației „Ukrainska Pravda”.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Haiovska a explicat că Kravcenko și-a pierdut doar funcția administrativă – cea de procuror general –, dar că, deocamdată, rămâne procuror în cadrul Parchetului.

Întrebată dacă acesta s-a întors în Ucraina și unde se află în prezent, Haiovska a răspuns că nu deține aceste informații.

Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei pe 7 septembrie, pe fondul unei anchete desfășurate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

Mai exact, pe 5 septembrie, cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Acestea au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General.

Pe 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În seara de duminică 13 septembrie, spre luni 14 septembrie, Ruslan Kravcenko, a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina. Cu toate acestea, numele său nu figura printre vorbitorii de pe ordinea de zi a evenimentului.

La scurt timp după plecarea sa, președintele Volodimir Zelenski a făcut apel la parlament să susțină demiterea lui Kravcenko din funcția de procuror general. Ulterior, Rada Supremă (parlamentul ucrainean) a aprobat demiterea lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general.

Zelenski, a emis, pe 17 septembrie, un decret prin care l-a numit pe Anton Kovalski, șeful Parchetului regional din Hmelnițki, în funcția de procuror general interimar al Ucrainei.